白宫：“特朗普正在讨论吞并格陵兰岛问题……可能动用美军”

白宫当地时间6日表示，美国总统特朗普正在与幕僚团讨论吞并丹麦格陵兰岛，不排除为此动用美军。特朗普4日表示，“为了（国家）安全，格陵兰岛必不可少”。在强调吞并意志两天后，特朗普甚至公开了具体的实行计划。特朗普政府为了加强美国在西半球的霸权，3日通过军事行动推翻委内瑞拉总统马杜罗，并明确下一个目标就是格陵兰岛。特朗普从执政第一期起就一直强调，为了美国应该吞并格陵兰岛。白宫在当天的媒体声明中表示：“特朗普总统一直明确表示，获得格陵兰岛是美国国家安全的优先课题。在北极地区遏制我们的敌人是必须的。”声明还表示，“总统和他的团队正在讨论推进这一重要外交政策目标的多种选择”，动用美军吞并格陵兰岛是“在最高司令（总统）的权限下随时都有可能的方案”。路透社报道说，白宫幕僚团正在讨论美国“整体购买”格陵兰岛的方式或丹麦与美国签署“自由联合协定”的方案。据《纽约时报》报道，美国国务卿鲁比奥同一天在以国会军事、外交常任委员会所属议员为对象举行的非公开吹风会上表示：“特朗普总统计划‘购买’格陵兰岛，而不是‘入侵’。”他还表示，特朗普指示助理们提交拿到格陵兰岛的最新计划。欧洲主要国家对此表示强烈反对。英国、法国、德国、意大利、波兰、西班牙、丹麦等欧洲7国在同一天的联合声明中表示，“决定格陵兰问题的主体只有丹麦和格陵兰岛”，反对美国吞并格陵兰岛。但是，特朗普5日在总统专机“空军一号”上对记者们表示，“欧盟也知道我们应该拥有格陵兰岛”，表示事实根本不介意欧洲的反对。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com