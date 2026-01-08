李在明：“习近平‘站在历史正确一边’的发言，可以理解为‘善良地活着’的意思”

韩国总统李在明7日就中国国家主席习近平在韩中首脑会谈上“应该坚定站在历史正确一边，作出正确战略选择”的发言表示，“可以理解为，‘要善良地、好好地活着’。”李在明当天在中国上海新闻中心与记者团举行午餐恳谈会，在席间表示：“听闻是孔子说的。虽然不知道是不是想赋予它特定的意义，但我们确实应该为站在历史正确一边而努力。”也有人分析认为，习近平主席的“站在历史正确一边”的发言是在施压，要求他在美中、中日矛盾基调中站在中国一边。李在明还表示：“如果（习近平）是针对特定问题，就没有必要对此作出反应。”李在明表示：“当然应该尊重各国的核心利益和重大关切。核动力潜艇问题不就是如此吗？”他认为引进核潜艇是大韩民国的核心利益，再次出面说服中国。据悉，在去年11月的首次首脑会谈中，李在明强调这是一艘没有配备核武器的防御性目的的常规潜艇，习近平简短地答道：“我们留意。”引进核潜艇是通过去年10月的韩美首脑会谈正式开始的。在此之前，韩国国家安保室长魏圣洛5日表示，“（韩中首脑）就韩半岛局势进行了多种讨论，充分说明了我们的立场。并没有什么特别的问题”，暗示双方就建造核潜艇交换了意见。李在明还表示：“中国的习主席为了中国的国家利益尽最大努力，大韩民国总统李在明为了韩国的国家利益尽最大努力，不就是这样吗？”他还说：“国家之间的关系，就是在此基础上，就彼此需要的部分进行妥协和协调。我是直接和习主席这么说的。”上海=朴训祥记者 igermask@donga.com