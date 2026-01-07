飞涨的生活开支……四口之家月伙食费140万韩元仍不够

职场人士全某（39岁）在新年整理去年家庭账簿时吃了一惊。因为仅食品支出（包括采购食材费用、午餐费、家庭外出就餐费）月平均就高达200万韩元。加上住房抵押贷款还款250万韩元、两名子女教育费150万韩元、保险费及通信费100万韩元，每月固定支出达到700万韩元。全某表示：“双职工家庭税后月收入850万韩元，但结余仅150万韩元”，“决定为了节省午餐费而带便当上班。”随着高汇率和“气候通胀（气候危机+通货膨胀）”导致食品价格波动，国内四口之家的月伙食费突破140万韩元，飙升至历史最高水平。6日据国家数据门户的家庭动向调查显示，去年第三季度（7月至9月）四口之家月平均伙食费（食品及非酒精饮料购买支出+外出就餐支出）为144.3万韩元，较一年前增加3.9%。其中外出就餐费月平均达73.1万韩元，自2019年该项统计开始以来首次超过在家做饭的费用（71.2万韩元）。分析认为，这是主要食材价格上涨及双职工家庭增加导致外出就餐超越家庭烹饪的替代选择，事实上已成为生活必需品的表现。食品价格上涨的背后是酷暑和暴雨等异常气候导致的农产品供应受阻。以去年12月为基准，米价同比上涨18.2%。餐桌上常见的白菜（18.1%）、菠菜（17.9%）、土豆（11.4%）等农产品价格也大幅上涨1400韩元区间的高汇率也加大了伙食费负担。牛肉和水果等主要进口食品价格上涨，其影响不仅体现在购物支出，更波及整体外出就餐费用。进入新年，咖啡价格等各类外出就餐价格陆续上调，预计这一趋势将在今年延续。反映家庭支出中伙食费占比的恩格尔系数也呈上升趋势。传统恩格尔系数仅反映家庭烹饪费用，但近来主要使用包含外出就餐费用的修正恩格尔系数。去年第三季度四口之家的恩格尔系数为29.5%，较2019年（26.7%）上升2.8个百分点。同期月平均伙食费增加43.2%，而经常性收入仅增长27.1%。中央大学经济学部教授李贞熙（音）表示：“高汇率已成‘新常态’，气候通胀短期内也难以缓解，仅靠短期供需对策存在局限”，“需要制定能够减少因外部环境变化导致价格波动性的中长期战略。”世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com