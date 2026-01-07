凯文•金代理大使在任70余天后突然返美

据悉，驻韩美国代理大使凯文•金（照片）在赴任70余天后将离开韩国返回美国，预计今后他将负责统筹朝鲜半岛政策事务。随着去年10月27日赴任的金代理大使突然返美，继菲利普•戈德堡前大使之后持续一年的驻韩美国大使空缺预计将进一步延长。多位美国消息人士6日透露：“回美国度圣诞假期的金代理大使已确定将返回美国华盛顿。”据悉，金代理大使将调任白宫或国务院高层职务。另一外交消息人士表示：“据我所知，他将与负责政治事务的美国副国务卿艾莉森•胡克一同统筹包括朝鲜半岛在内的亚洲政策实务。”据此，预计代理大使职务将暂时由驻韩美国副大使詹姆斯•赫勒接任。据悉，金代理大使原定负责统筹今年起全面展开的核动力潜艇等韩美联合规划特别工作组后续实务协商。在唐纳德•特朗普第二任期政府启动后，曾担任国务院东亚太平洋事务局助理国务卿的金代理大使在特朗普第一任期内负责朝美对话实务，是精通朝鲜半岛问题的人士。不过，有担忧指出，金代理大使赴任仅两个多月即离任回国，可能导致大使空缺期进一步延长。特朗普总统不仅对韩国，对德国和澳大利亚等主要盟国的大使也尚未提名任命。申娜莉记者、孙孝珠记者 journari@donga.com、hjson@donga.com