李在明在会见中国二号、三号人物时说：“要走向实用和相生之路”

正在中国进行国事访问的韩国总统李在明6日会见中国国务院总理李强时表示：“期待在增进韩半岛和地区和平稳定的同时，共同走向实用和相生之路。”继前一天与中国国家主席习近平举行第二次首脑会谈后，李在明当天再次向权力排名第二的中国经济总指挥李强强调，要从民生与和平出发，发展韩中关系。李强回应说：“中国始终把对韩关系放在中韩外交的重要位置。”青瓦台发言人姜由桢表示，李在明当天在中国政府迎宾馆钓鱼台国宾馆会见李强时表示：“让我们共同努力，使韩半岛和东北亚地区的和平与稳定给两国人民的生活带来实质性的好处。”李在明还表示：“不仅是外交渠道，在安保和国防领域也要继续进行必要的交流和沟通。”姜由桢表示：“李强总理对此表示同感。”李在明说：“李总理总管中国的经济事务，负责民生。作为韩中日领导人会议的中方代表，为巩固地区和平与合作的基础作出了贡献。期待李总理立足于民生与和平，为发展韩中关系发挥更大的作用。”李在明表示，要在“韩中日合作框架”中继续讨论韩半岛及区域内的和平、稳定等，并透露了最近发生矛盾的中日两国合作的必要性。李强表示，在两国元首的战略引领下，中韩两国关系呈现新面貌，相信双方持续推进各领域合作，必将给两国人民带来更多福祉。在会见李强之前，李在明会见了中国全国人大常委会委员长赵乐际。他表示：“在两国关系的发展上，全国人民代表大会的作用比任何时候都重要。作为代表民意的机关，代表全社会的认识和多样的声音，相信将为增进两国间的相互理解、扩大共识做出重要贡献。”相当于韩国国会议长的赵乐际是中国权力排名第三号人物。据中国官方媒体新华社报道，赵乐际还表示：“中方愿同韩方深化互利合作，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远。愿同韩国国会保持高层交往的良好势头，加强多层次、多样化的沟通与合作。”此外，中国外交部发言人毛宁在当天的例行记者会上，就韩国文化产品开放相关措施的提问回答说：“两国都同意开展健康有益的文化交流。”申圭镇记者、北京=常驻记者 金哲中 newjin@donga.com、tnf@donga.com