特朗普显露本色：“哥伦比亚军事行动听起来也不错”

美国总统唐纳德•特朗普当地时间4日针对与委内瑞拉相邻、且因毒品问题陷入冲突的哥伦比亚表示：“那里由一个‘病态的人’（哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗）统治，他喜欢制造可卡因卖给美国。他（佩特罗）不会长久。”特朗普总统当天在从佛罗里达州海湖庄园返回华盛顿白宫的专机上向记者作出上述表态。对于是否会像对委内瑞拉那样对哥伦比亚推进军事行动的提问，他回答道：“听起来不错。”尽管前一天针对委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗的逮捕行动引发侵犯主权及违反国际法的争议，此番言论仍暗示了对拉丁美洲反美国家采取进一步军事措施的可能性。同时，这也被解读为显露了在西半球凭借实力巩固美国霸权的意志。针对另一反美国家古巴，他也声称：“看起来实际上已处于崩溃边缘。”关于墨西哥，他则施压要求制定对策称：“他们（贩毒集团）通过墨西哥（向美国）大量涌入。必须采取措施。”特朗普总统还对委内瑞拉发出威胁称：“若不端正行为，将发起‘第二次攻击’。”对于当前由谁负责委内瑞拉国政的提问，他回答称：“由我们负责。”并主张：“我们需要对石油以及重建该国所需的一切拥有全面准入权。”这被解读为旨在优先保障曾因包括马杜罗政权在内的委内瑞拉左翼政权石油设施国有化等政策受损的美国石油企业的利益，并实质上控制石油基础设施等重建项目。面对美国的再三威胁，委内瑞拉代理总统兼副总统德尔茜•罗德里格斯4日表明了与美国合作的意向。另一方面，特朗普总统在同日接受《大西洋月刊》采访时，再次表达了兼并丹麦格陵兰岛的意愿。他重申既有主张称：“我们非常需要格陵兰岛。出于防御需要”，要将格陵兰岛变为美国领土。申晋宇 niceshin@donga.com