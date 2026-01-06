金正恩在看到马杜罗被押送后说：“国际事件说明核武器的必要性”

朝鲜国务委员长金正恩4日就发射弹道导弹挑衅表示：“我们的这种活动明白无误是为了逐渐提高核战争遏制力。最近的地缘政治危机和多端的国际事件说明了为什么需要这个。”这是在暗示，新年第一次发射弹道导弹是因美国突然把委内瑞拉总统马杜罗赶下台而进行的对美示威。这是金正恩首次直接对美国空袭委内瑞拉作出反应。朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社5日报道称，“前一天在平壤力浦区向东北方向发射的高超音速导弹打击了东海1000公里距离的设定目标”，金正恩参观了发射演习。金正恩在现场表示：“让对手不断、反复地认识到战略攻击手段的常年动员性和致命性，这本身就是行使战争遏制力的重要而有效的一种方式。毫不隐瞒，我们的这种活动确实是为了逐步提高核战争遏制力。”朝中社没有具体说明金正恩提到的“地缘政治危机”和“国际事件”是什么，但专家们分析认为，这一讲话针对的是美国控制马杜罗的行动。金正恩还表示：“最近在核武装实用化、实战化方面取得了重要成果。要持续更新军事手段，特别是攻击武器体系。这是为了自身防卫所必需的事业。”在预定于今年初召开的第九次党代会之前，从去年底开始连日进行军事活动的金正恩提出了“核战争遏制力”和“自身防卫”，开始确保核、导弹能力高度化的正当性。专家们分析说，朝鲜将把此次委内瑞拉事态作为核开发的借口。梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤（音）表示：“金正恩非常关心委内瑞拉事态，这已经明确了。这也是向美国明确告知，绝对不会放弃核开发。” 统一研究院高级研究委员洪敏（音）分析说：“（朝鲜）发出了拥有委内瑞拉无法比拟的战争遏制力和核能力的信息。”这是朝鲜自去年11月7日以来时隔约两个月，也是李在明政府上台以来的第三次弹道导弹挑衅。韩国军方分析认为，此次发射很有可能是在“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”的弹头部分加装高超音速滑翔体的高超音速短程弹道导弹“火星-11戊”。李允泰记者 oldsport@donga.com