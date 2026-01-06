马杜罗被捕时所穿耐克运动服在线售罄引热议

委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗3日被美军逮捕时身穿的耐克运动服在线售罄，成为热议话题。分析认为，现任反美倾向总统被捕的戏剧性情境与大众运动服装品牌结合，引发了高度关注。美国总统唐纳德•特朗普3日在自己的社交媒体“真实社交”上发布了一张马杜罗总统身穿灰色运动服被押送的照片，配文称“搭载于美军两栖攻击舰‘硫磺岛号’的马杜罗总统”。此前，美军于当日突袭马杜罗总统的安全屋，将正在卧室睡觉的马杜罗夫妇带离。马杜罗总统的运动服照片作为逮捕后首次公开的图像引发高度关注，被各大媒体广泛报道。随后在网络上扩散，相关话题层出不穷。照片中马杜罗总统所穿的灰色运动服是耐克的“Tech Fleece”系列产品。在耐克官网购买该款上下装需花费27.17万韩元。其中上衣的S、M、L尺码均已售罄，订单涌入火爆。逮捕照片公开后，谷歌趋势上该产品名称的搜索量骤增5倍以上。据悉，韩国在线购物商城的相关咨询也有所增加。有观点指出，以反美主义为政策基调的左派总统身穿象征西方资本主义的耐克品牌，颇具讽刺意味。西班牙媒体《西班牙人报》评价称：“当各国政府讨论应对马杜罗被捕事件、分析人士解读其意义之际，社交媒体用户则将目光投向了马杜罗的运动服。”吴承俊记者 ohmygod@donga.com