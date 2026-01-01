从“郑清来”牌共同民主党消失的李在明牌“食住主义”



共同民主党代表郑清来在去年12月26日举行的就任后首次记者招待会上，共29次提到“改革”，17次提到“内乱”。郑清来推动通过废除检察厅和设立内乱专司法庭法，踩着“改革油门”，高喊解散国民力量党，强调“清算内乱”，当天的记者会讲话原封不动地包含了他过去4个月里所有的行动。相反，“民生”只出现了两次。像自嘲“物价太贵，工资却没有那么高”“即便中了彩票一等奖，别说是江南三区，就连麻浦、龙山、城东区国民坪数（专用面积84平方米）公寓都买不起”等等，其中几乎找不到有关平凡生活人温饱问题的信息。



在现总统李在明担任党代表时期，共同民主党一直把解决温饱问题的“食住主义”放在最前线。“左派还是右派？国民饿肚子派”的口号与实用主义一起，令保守右派倾向的国民评价为“共同民主党在一定程度上摘掉了左派理念政党的有色眼镜”。尽管面临各种司法风险，李在明在6月3日总统选举中获得接近一半的49.42%的选票，这样的方向性可能起到了一定作用。



李在明就任总统半年后的今天，在执政党共同民主党内已难以找到“食住主义”。郑清来执掌指挥棒的4个多月来，一直裱糊共同民主党的新闻是废除检察厅和设立内乱专司法庭等“检察、司法改革”驱动和解散国民力量党、第二次综合特检等“内乱清算”。在此期间，首尔公寓的平均交易价格突破15亿韩元，汇率接近1美元兑1500韩元，执政党内部也没有评价称自己在解决食住问题的局面中起到了主导作用。



这种基调在新的一年里也将持续下去。郑清来在就任第一次记者招待会上表示：“作为新年1号法案，将推进第二次综合特检。”对于国民统合委员长李石渊直击为“文明国的耻辱”的法官检察官处罚法——歪曲法律罪，郑清来也表示“改革是剥皮”，将在新年通过。他还表示，将重新推进引入将权利党员和代议员投票权调整为一比一的一人一票制。但他并没有明确指出要控制高物价和房地产问题。



从共同民主党的法案来看，第二次综合特检最长可以调查170天。解读认为，在李在明政府首次以全国为单位的选举——6月3日地方选举之前，将继续清算内乱。但是，直接参加选举的候选人对民心作出了机敏的反应。在共同民主党内宣布参加首尔市长竞选的朴洪根、朴柱民、金永培议员（按参选宣言顺序）一致把包含“食住主义”的民生政策作为一号公约。朴洪根和金永培分别提出了扩大“可负担住宅”供应和“通过乡村巴士完全公营化的首尔全域10分钟临站圈”。



执政圈普遍认为，郑清来将在8月的全党大会上挑战任期两年的连任党代表。有人预测，如果郑清来成功连任，将在2028年行使议会选举公推权，巩固党内地位，然后挑战2030年大选。但是，如果不能在李在明政府第二年举行的地方选举中取得压倒性胜利，就没有任何意义。在新的一年里，期待沾满“食住主义”的“郑清来”牌民生政策。





趙東住 djc@donga.com