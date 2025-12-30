人工智能垃圾内容时代 应投资于验证



若要列举2025年成为话题的现象，“垃圾内容（slop）”无疑位列其中。英国周刊《经济学人》、美国词典《韦氏词典》以及澳大利亚《麦考瑞词典》均将其选为年度词汇。该词原意指污水或食物残渣，但近期被用来指代利用人工智能（AI）大量生成的低质量数字内容。



“垃圾内容”一词击败了其他强有力的竞争者，例如意指美国总统特朗普今年初再次执政后政策反复无常引发不满的“TACO（意为‘特朗普总是逃跑’）”，以及指因货币贬值而投资黄金、比特币等替代资产的“贬值交易”策略。



通过低质量内容仅赚取点击率牟利的行为并非新鲜事。那些由人工智能生成的、内容无厘头的“特朗普头戴王冠跳舞”的造假视频也已不再令人惊讶。尽管如此，今年“垃圾内容”之所以受到特别关注，是因为它被视为内容生产主导权向人工智能转移的转折点。



美国内容营销企业Graphite于10月发布的报告显示，自今年5月起，新发布的英语网络文档中有52%由人工智能撰写。而在ChatGPT发布的2022年末，这一比例仅为10%。人工智能生成文章的比重超过一半，仅用了三年时间。内容分析平台Kapwing本月发布的报告称，YouTube新账户推荐视频中有21%是人工智能生成物。据估计，照片墙等社交网络服务上的图像中约有70%经过人工智能工具处理。



“垃圾内容”一词蕴含着嘲讽与挖苦，意指人工智能变得过于泛滥，且看不出付出了特别努力，因而不再有趣。随着人工智能泛滥阶段的到来，人们开始抱怨感到疲劳。职场上出现了新词“工作垃圾（workslop）”，意指用人工智能随意拼凑、缺乏诚意的报告。学术界亦未能例外。近期，美国加州大学伯克利分校一名本科生被曝利用人工智能在一年内炮制出113篇学术论文并向全球性学会投稿，引发轩然大波。这种现象被称为“研究垃圾（research slop）”。



鉴于此，在数字世界中，人们渴望确认唯有人类才能创造的创造力与真实性的需求变得比以往任何时候都更加强烈。源于深思与质疑的信任价值，正重新受到重视，超越了泛滥的技术。



“这是真的吗？”为了寻找人工智能时代这一问题的答案，内容消费者们各自总结出了方法。用于肉眼验证人工智能常犯错误的技巧——如扭曲的背景文字、与光源不符的阴影等——在在线社区中分享。同时打开多家媒体机构的报道和学术资料，交叉验证信息来源与背景的所谓“水平阅读法”，也被称为事实鉴别法。



那么，筛选虚假信息的“数字素养”责任是否仅应归于个人？内容制作者应透明公开人工智能使用情况，平台应投资于审核人工智能内容、过滤垃圾内容的过滤技术。政府则应投入资源建设制度性基础设施。这是一个需要在生产效率之外，同样投资于验证的时代。

