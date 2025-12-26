统一教在上一届总统选举前表示：“将组建推进韩日海底隧道的大人物线路”

据悉，统一教方面在第20届总统选举前夕，在朝野政党候选人竞选如火如荼的2021年10月，为促成夙愿事业“韩日海底隧道”组建了游说组织，即所谓的“大人物线路”。《东亚日报》25日掌握的视频显示，统一教下属的天主和平联合2021年10月13日在庆北庆州市一会议厅举行“新统一韩国稳定和韩日海底隧道研讨会”。当时是李在明在共同民主党竞选中获胜的3天后，距离国民力量党总统候选人竞选还有约一个月，朝野双方都在集中力量团结支持层。统一教干部朴某在该研讨会上声称，“为了推进韩日海底隧道，已经组建由政界人士等组成的大人物线路”。他强调，“必须扶持能够（以此为中心）进行立法、政策化的代表人物，集中选票予以支持。”他甚至提出了具体的动员数字：“将成立可以把选票集中投给总统或道知事的万人委员会。72个市郡区，每个地方只要聚集150名左右就行。”这一计划是在海底隧道研究会（现新韩日未来论坛）同一年定期全体会议报告中正式提出的。报告内容包括“在2022年总统选举前联系政界人士阵线等，渐进式接近”“向总统竞选团队发送《韩日隧道政策提案》”等内容。海底隧道研究会标榜自己是民间研究、研讨会团体，但事实上是统一教外围组织。被称为统一教政治圈游说疑云“关键人物”的前天主和平联合会长宋光锡等在该研究会登记为理事。统一教方面解释说：“是在宪法保障的宗教自由和法律秩序内活动的，在调查进行的情况下，不好谈及具体情况。”千钟铉记者、苏雪熙记者 punch@donga.co、facthee@donga.com