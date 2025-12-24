距美加墨世界杯开赛仅余六月 多国足球代表队伤病预警

距离2026年美加墨世界杯开赛约六个月之际，多国足球代表队已亮起“伤病警报”。将于明年3月通过欧洲区附加赛争夺世界杯入场券的瑞典队，其王牌前锋亚历山大•伊萨克（26岁•利物浦）遭遇伤情。英格兰足球超级联赛利物浦俱乐部23日表示：“伊萨克因小腿骨和脚踝受伤接受了手术，复出时间未定。”在21日对阵托特纳姆热刺的英超客场比赛第11分钟，伊萨克在打入首粒进球的过程中被对方后卫粗暴犯规，脚踝等部位严重受伤。伊萨克是利物浦在今年夏季转会窗口花费1.25亿英镑（约2502亿韩元）巨资从纽卡斯尔联队引进的球员，该转会费创下了英超历史最高纪录。这位代表瑞典国家队出战56场A级比赛、攻入16球的球员严重受伤，使得瑞典国家队进入紧急状态。瑞典将在欧洲区附加赛B组首场比赛中对阵乌克兰。若能战胜乌克兰，随后还需击败同组波兰与阿尔巴尼亚之间的胜者，才能踏上世界杯正赛舞台。日本国家足球队的关键进攻资源南野拓实（30岁•AS摩纳哥）参加美加墨世界杯的前景也基本化为泡影。南野拓实是一名能胜任攻击型中场和边锋的球员，已代表日本国家队出战73场A级比赛，攻入26球。南野拓实在21日对阵欧塞尔的法国杯64强赛中，因争抢皮球时膝盖受伤被替换下场。法国足球甲级联赛AS摩纳哥俱乐部22日通报称：“南野拓实的前十字韧带撕裂。”前十字韧带撕裂接受手术后，通常需要9个月以上的康复时间韩国国家足球队也拉响了“伤病警报”。后卫金玟哉（29岁•拜仁慕尼黑）和中场李刚仁（24岁•巴黎圣日耳曼）近期均因大腿疼痛而双双缺席了各自俱乐部的比赛。韩国国家队主教练洪明甫（56岁）在20日出席洪明甫奖学财团奖学金颁发仪式时向记者表示：“（明年5月提交世界杯最终参赛名单时）会发生什么情况（如出现伤病等），任何人都无法预测。我们将做好万全准备。”韩钟浩记者 hjh@donga.com