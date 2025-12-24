首尔举办“浪漫汉江圣诞集市”，市民共度温馨岁末

“能在韩国看到欧洲风格的圣诞集市，真令人兴奋。”19日下午，在首尔广津区紫阳洞纛岛汉江公园，一名大学生边用手机拍摄闪闪发光的圣诞树边如此说道。他表示：“不用远行就能在家附近感受异国情调，这很棒”，“想和朋友再来拍照，享受年末氛围。”当天，纛岛汉江公园清潭大桥下部，一棵约10米高的大型圣诞树点亮了灯火。桥下空间以“圣诞快乐”字样和灯光装饰布置，汉江边的户外区域也亮起了缤纷彩灯。圣诞树前和拍照区周围，前来拍照的市民络绎不绝。餐车前，购买热食的访客排起了队，各处洋溢着欢笑声与圣诞颂歌。● 纛岛汉江公园举办“浪漫汉江圣诞集市”首尔市23日表示，将于19日至25日共七天内，在纛岛汉江公园一带举办“浪漫汉江圣诞集市”。活动以清潭大桥下部和纛岛步行桥一带为中心，每日下午2时至9时运营。集市区设有约40家店铺，销售圣诞主题小物件和装饰品。从今年起，集市空间移至步行桥一层室内，以便市民在严冬也能相对舒适地享受。体验区运营陶器挂饰、钥匙链制作等体验项目，儿童合唱团演出和首尔街头表演艺术家的小型舞台也将接连上演。美食区有16辆餐车及商家参与，提供温热小食和甜品。室内就餐区同步设置，市民可面对汉江短暂休憩。首尔市代表性直售集市“相市集市”也将一同开放，销售洪川郡农户参与的地区特产加工品拍照区亦是本次活动的主要看点。除清潭大桥桥墩下设置的灯光装置及以饼干屋为背景的“浪漫森林”外，步行桥室内还设有圣诞全景、浪漫休息室等主题拍照区。圣诞树前，以家庭为单位的访客牵着孩子拍照的情景亦颇为显眼。身着厚外套、系着围巾的市民虽在汉江寒风中瑟缩，但在灯光下仍驻足脚步，享受年末氛围。● 盘浦汉江公园延续冬季庆典盘浦汉江公园的冬季庆典也在持续。在漂浮岛前滩地，19日至28日将运营“春漾汉江”。以直径达15米的“春花穹顶”为中心，营造出严冬中邂逅春花与庭院的特色空间。拍照穹顶和休憩穹顶一并设置，市民可温暖停留，享受冬日汉江景致。年末还将举办可体验传统民俗游戏的“汉江风之庆典”。27日至28日两天，漂浮岛前水边舞台将举行放风筝活动，大型风筝展示、特技风筝示范、制作鳐鱼风筝体验等项目也将展开。风筝制作体验每日最多200人可免费参与。首尔市未来汉江本部长朴真荣表示：“我们准备了多样化的项目，让市民即使在寒冷的冬季也能驻足汉江，创造温暖回忆”，“期望通过唯有在冬季汉江才能邂逅的特色庆典，为所剩无几的这一年画上充满温情的句点。”吴承俊记者 ohmygod@donga.com