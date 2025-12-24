中国加快人工智能芯片的自立速度……“半导体领域也即将迎来‘深度求索时刻’”

有人预测，继人工智能模型之后，中国在人工智能半导体领域也将迎来与美国并驾齐驱的“深度求索时刻”。如果中国进军由英伟达掌握的人工智能芯片市场，那么就像今年年初中国深度求索公司以较低费用推出性能相当于聊天GPT的人工智能模型，将会带来不小的冲击。全球投资银行巴克利亚太股票交易负责人马特·汤姆斯22日对彭博社表示：“中国在半导体竞争中正在迅速追赶（美国）。明年或最晚在2027年左右，即使中国出现生产廉价、具有竞争力的半导体的‘深度求索时刻’，也不足为奇。”最近，中国半导体企业接连进行首次公开募股，筹集“实弹”，正在推进中国人工智能芯片的国产化。据外媒和证券业界透露，最近中国图像处理器企业摩尔线程和沐曦集成电路分别于本月5日和17日在上海股市上市，股价居高不下。以当天为基准，与公募价相比，都上升了500%左右。图像处理器是学习、开发人工智能时所需的装置，目前美国英伟达掌握着全世界市场的90%。中国的人工智能半导体自立动向，在中国当局不允许进口英伟达的最新人工智能芯片H200上也有所体现。美国此前一直禁止向中国出口英伟达最新人工智能芯片，但有人指出，这一措施反而加快了中国的“半导体崛起”，因此最近允许恢复出口。但事实上，中国政府反而至今仍在谋求本国半导体技术的自立，尚未批准运入。朴贤益记者 beepark@donga.com