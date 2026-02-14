“万毒不侵”的总统房地产绝胜招



“从武侠小说的话术来说，我是‘万毒不侵’的境界。”



看到李在明总统连日来以社交网络为武器展开“房地产政治”的样子，想起了2018年他在担任京畿道知事时的发言。“万毒不侵”的意思是“不受各种毒害的影响”，实际上已经达到了不会死于任何毒药的境界。



李总统最近站在了“亡国房地产”正常化的最前线。他公开表示：“虽然没有政府能战胜市场，但也没有市场能战胜政府”，将修改“以房地产不劳而获的共和国”。首先，是断然宣布多套住宅拥有者重课税延期将于5月9日结束，以多套住宅者为对象展开了全面战争。对于“是不是晴天霹雳”的反驳，他警告说：“这是低级追求私利的集团”“不劳而获地赚钱”“不要错过最后的机会”。国民力量党攻击说：“是威胁吗?”“是搞房地产配给制吗?”李总统反驳道：“不要再拥护亡国的房地产投机，不要再诬陷时代错误的‘从北’（追随朝鲜）那一套。”



所谓“万毒不侵”式的应对，就是把针对自己的攻击定性为投机势力的抵抗、维护亡国式投机行为，并将其作为“打压房价”的动力。李总统还表现出了执行“溪谷整备式”房地产政策的意志。在担任京畿道知事期间，他曾表示，“虽然会有巨大的阻力，但要突破阻力去做”，并以亲自指挥整顿溪谷的气势，传递“难以抗拒政府”的信号。再加上无房者、青年群体的响应，总统稳固地保持着60%左右的支持率。



首先，李总统的气势会对房地产市场产生影响。随着政府预告结束多套住宅者重课税延期、减少租赁住宅转让税优惠等，以江南圈和汉江地带为中心的公寓销售正在增加。韩国综合股指（Kospi）突破5500点大关后，李总统提出的“资金转移”模式也获得了说服力。人们期待，如果是了解资本本性、投资欲望的李总统，可能会与文在寅政府有所不同。



与“坚不可摧”的房地产的胜负从现在开始。万毒不侵的总统也不能独自战斗。青瓦台就与承认房地产政策失败的文在寅政府的差异强调，“是可以动员立法权和行政权的政府”。意思是说，只要下定决心就能在野党的各种攻势下通过法案的绝大多数执政党，以及按照李总统的指示行动的政府，将会创造出不同的结果。



但是，与共同民主党主导推进的司法改革案的立法速度相比，9月7日供应对策的后续立法处理速度明显缓慢。就在李总统在国务会议上吐露“光靠总统一个人无法解决所有问题”的那一天，国会举行对政府质询时，有画面拍到国土交通部长金润德在用智能手机观看“短视频”。



在农历新年长假即将到来之际，李总统背水一战。他说：“如果多套住宅者坚持并取得成功，就意味着政府想要控制亡国房地产投机的房地产政策失败了。”李总统对幕僚们说：“不要出现让投机势力挤进来的空隙。”现在到了应该先观察一下执政党和政府内部是否存在漏洞、从内部的毒查起的时候了。

