韩美“核动力潜艇”安保后续磋商，将由青瓦台和白宫主导

据悉，韩美决定由青瓦台和白宫国家安全委员会主导核动力潜艇和扩大铀浓缩、乏燃料再处理权限等安保领域的后续磋商，最早将于本月底协调美方谈判团访韩。据悉，韩国政府正在推进韩美外长和国防部长“2+2”会谈。韩国政府高层消息人士13日表示：“去年在首脑层级达成了事实清单协议，因此正在朝着两国国家安全保障会议统筹、进行安保领域后续磋商的方向进行讨论。”据悉，以负责国家安全保障会议东亚事务的首席局长艾凡·卡纳帕西（高级助理）为代表，由国务院、国防部、能源部等核潜艇和原子能浓缩、再处理、造船合作相关部门负责人组成的美方磋商团最早将于本月底访韩。据悉，虽然当初推进了卡纳帕西1月底访韩的计划，但由于特朗普总统预告上调关税至25%，贸易领域的协议发生动摇，对安保领域的后续磋商日程也产生了影响。据悉，韩国外交部长赵显和国防部长安圭伯正在推进本月在华盛顿与美国国务卿卢比奥和国防部（战争部）部长赫格塞思举行“2+2”会谈的日程。赵显和安圭伯应加拿大政府的邀请，将于本月底在加拿大举行外交和国防部长“2+2”会谈，在此之前，将访问美国，进行安保领域的后续磋商。韩国政府此举，是因为担心美国重新征收关税会对安保协议产生负面影响，为尽快推进核潜艇等协议，开始构建全方位的安保协议渠道。有分析说，政府可能会通过此举向美国提出推进引进核潜艇的时间表等。申圭鎭 newjin@donga.com