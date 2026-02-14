专栏：“我摔倒后会变得更强大”…闪耀奥运赛场的无畏十代年轻人



韩国单板滑雪代表队中最年轻的选手崔佳温（18岁）13日凌晨在意大利利维尼奥雪上公园举行的2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会单板滑雪女子U型场地技巧决赛中，带伤奋战，最终为韩国滑雪项目摘得史上首枚金牌。在个人首次奥运之旅中，她战胜了自己的偶像、志在实现奥运三连冠的单板滑雪U型场地技巧女皇——美国选手克洛伊•金（26岁）。正如其纯韩语名字“佳温”（意为“中心”）所寓意的，她最终站在了颁奖台的“正中央”。



单板滑雪U型场地技巧决赛共进行三轮，取最好成绩而非三轮总分决定名次，因此相较于其他项目，上演逆转好戏的概率更高。然而，当崔佳温在决赛首轮比赛中从坡道上滚落，摔在雪地上，一度失去意识无法起身时，很少有人能预料到会上演一出足以载入奥运史册的惊天大逆转。



崔佳温因雪板卡在雪壁边缘而摔倒，导致右膝、腰部和头部受到猛烈撞击，伤势严重。尽管腿部使不上力，她仍怀着“相信我的腿，再试一次”的信念站起来挑战第二轮，结果再次摔倒。但她拖着跛行的腿站上最后一轮第三轮的赛场，将准备好的五种跳跃完美呈现，一举将排名从第11位拉升至榜首（90.25分）。看着这位跌倒又爬起，再跌倒再爬起，最终完成自己比赛的十代选手，想必无数人感受到了直击心灵的震撼与感动。



截至此刻，韩国代表团在本届冬奥会上收获的4枚奖牌中，有3枚由首次挑战奥运会的十代选手获得。在崔佳温之前，于米兰冰上竞技场举行的短道速滑男子1000米决赛中，韩国短道队最年轻的林钟彦选手（19岁）摘得铜牌。林钟彦同样一直滑行在最后一位，直到最后一圈才奋力冲刺，以0.06秒的微弱优势超越第四名，惊险夺牌。林钟彦赛后表示：“我相信自己，无怨无悔地滑完了。”10日，此前默默无闻的18岁选手柳承恩也在女子单板滑雪大跳台项目中，凭借一块“清仓甩卖”时购买的旧雪板，爆冷夺得一枚铜牌。



三位选手项目各异，却拥有一个共同点——都克服了严重伤病。崔佳温除本次大赛受伤外，2024年初还曾因脊椎骨折接受过大手术；林钟彦初中时因胫骨和脚踝骨折，经历了长达18个月的漫长康复期；柳承恩也曾饱受脚踝骨折、手腕骨折等重伤困扰。但崔佳温说：“我是那种摔倒后会更强的类型。”让我们为这些跌倒后总能再次站起，不断拓宽韩国冬季运动版图、宣告新老交替到来的无畏十代年轻人加油助威。

