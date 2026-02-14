厌倦喝醉的年轻一代…消费转向低度烧酒和无酒精啤酒

随着全球范围内少饮酒文化的扩散，国内外酒类市场也正随之迅速变化。业绩增长放缓的酒类制造商纷纷以低度酒和无酒精产品为先锋，呈现出向“低度”为中心进行结构调整的趋势。韩国国内酒类消费量近十年来呈现明显下降趋势。根据13日国税统计门户网站的数据，国内酒类出货量从2015年的401万4872千升，降至新冠疫情大流行时期的2021年的321万4807千升，继而到2024年进一步减少至315万1371千升。与2015年相比，十年间约减少21%。企业业绩亦遭受直接冲击。据金融监督院电子公示系统数据，乐天七星饮料2024年销售额达4.0245万亿韩元，开启了“4万亿韩元时代”，但去年销售额为3.9711万亿韩元，同比减少1.3%。其中，酒类部门销售额从2024年的8134亿韩元减至去年的7527亿韩元，降幅约7.5%。去年公司整体营业利润为1672亿韩元，较前一年的1849亿韩元减少9.6%。海特真露去年的销售额也降至2.4986万亿韩元，较前一年的2.5992万亿韩元减少3.9%。营业利润为1721亿韩元，较前一年的2081亿韩元骤减17.3%。三一普华永道经营研究院在去年发布的《享受美酒的时代》报告中分析称：“以MZ一代为中心，追求最小化酒精摄入和健康生活的‘清醒生活’文化产生了影响。”为应对消费减少，各大厂商纷纷调低主力产品的酒精度，加快低度化竞争。乐天七星饮料继去年7月将“初饮初乐”酒精度从16.5度降至16度后，上个月又将零糖烧酒“Saero”的酒精度从16度下调至15.7度。海特真露的“真露”烧酒自2019年上市时的16.9度起，亦逐步降低，本月12日已调整至15.7度。无酒精啤酒产品的推出也在扩大，代表性产品有奥比啤酒最近推出的“凯狮All Zero”和海特真露的“海特Zero 0.00”等。海外市场也呈现类似趋势。国际葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）去年6月发布的报告显示，2024年全球酒类总消费量为4772亿瓶，较前一年减少1%。与新冠疫情爆发前的2019年相比，减少约2%。据此，全球品牌也相继推出“喜力0.0”、“青岛无醇”、“健力士0.0”等各种无酒精、低酒精啤酒。全球无酒精、低酒精啤酒市场因此保持增长态势。据全球市场调查机构斯塔蒂斯塔（Statista）数据显示，全球无酒精、低酒精市场规模预计将从2020年的230亿美元，增长至2025年的400亿美元，到2029年进一步增长至500亿美元。近期，在奥运会舞台上，以无酒精、低酒精产品为先导的营销活动也在持续。全球啤酒企业安海斯-布希英博在2024年巴黎奥运会期间，将无酒精啤酒“科罗娜无醇”作为官方指定啤酒进行推广。在正在进行的“2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会”期间，奥比啤酒正以无酒精产品“凯狮0.0”为主力，开展消费者参与型活动。金多妍记者 damong@donga.com