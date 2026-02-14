“延长多住宅贷款不公平”……李在明政府继房产税之后又提出金融限制

李在明总统13日指出：“连转让所得税都降了，给了多年机会，对于坚持不解除多套住宅的多套住宅拥有者，在贷款到期的情况下，再给予贷款延长优惠，这是公正的吗?”这是在强调对多套住宅拥有者进行贷款限制的必要性。面对李在明的指责，政府表示将在春节休假后宣布限制延长多住宅者贷款的规定。李在明当天零点2分在社交平台上写道：“和所有行政一样，金融也应该正义、公平。”李在明还指出：“即使是为了解决稳定房价这一国家课题，对于购买不是用于个人居住的投资、投机用多套住宅，还给予金融优惠也是有问题的。”在房地产市场上，此前政府通过6月27日房地产贷款限制，限制首都圈、限制地区内多套住宅者的住宅担保贷款，但已经获得贷款的多套住宅者可以在没有其他限制的情况下延长贷款，有人认为这有失公平。对因9月7日对策而全面中断的租赁经营者的新贷款也是如此。金融委员会当天下午在政府大厦召开金融界检查会议，预告了对多套住宅者的贷款限制。预计金融当局将在农历新年长假后“从源头上封锁”对多套住宅者贷款的延长。据分析，此次对策将以住宅为担保、贷款大笔资金、一次性偿还的租赁经营者为目标。由此，有分析称，政府对多套住宅者的压力从减少税制减免扩大到金融限制。此前，李在明在终止对多套住宅拥有者的转让所得税重课延期之后，又强调了减少注册租赁住宅事业税金优惠的必要性。在此基础上，又着手限制金融界延长对多套住宅拥有者的贷款期限，迫使多套住宅拥有者出售房产。李在明当天上午9时5分再次发文说：“多套住宅拥有者放弃减免转让税的机会，硬扛获得成功，则意味着李在明政府想要控制亡国房地产投机的房地产政策失败。”朴训翔记者、全周永记者 tigermask@donga.com、aimhigh@donga.com