“18万电子”…三星市值盘中一度跃居全球第14位

三星电子股价突破18万韩元大关，刷新历史最高纪录。三星电子盘中市值一度超越美国最大银行摩根大通，攀升至全球市值排行榜第14位。13日，三星电子股价报收于18.12万韩元，较前一交易日上涨1.46%。在前一交易日收盘价基础上达成“17万电子”仅过一天，便史上首次站上“18万电子”台阶。三星电子优先股亦上涨4.5%，其优先股市值（104万亿韩元）一举超越现代汽车总市值（102万亿韩元）。当日盘中，三星电子股价一度飙升至18.44万韩元，市值随之膨胀至约8400万美元，达成全球市值排名第14位的目标。尽管此后回吐部分涨幅，且受韩元兑美元汇率上升影响，收盘市值被摩根大通反超，但两者差距已大幅缩小。三星电子前一日宣布将在业界率先开始量产第六代高带宽存储器（HBM4），此消息构成利好。同日，日本野村证券将三星电子今年及明年的营业利润预期分别上调至243万亿韩元和322万亿韩元。市场评价认为，三星电子通过代工客户多元化等方式，再次证明了其技术实力。13日，三星电子内定设备解决方案部门经营战略总管金容宽社长为新任内部董事，此举旨在加强技术竞争力。分析指出，随着半导体核心人才进入董事会，三星电子在强化技术竞争力方面再添动力。另一方面，尽管三星电子表现强劲，韩国综合股价指数13日仍下跌0.28%，收于5507.01点。分析认为，这是受12日（当地时间）美国纽约股市疲软的影响。同日，日本、中国及中国香港股市也出现1%左右的下跌。洪锡浩记者 will@donga.com