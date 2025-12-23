

2025年正在走向尾声。也有国家在硝烟中结束这一年。人类无不希望过和平富足的生活。一家人聚在一起的晚餐桌上，笑声和幽默不断。孩子们彼此打趣，父亲板着脸，母亲发着脾气，但每天都能这样吵吵闹闹、热热闹闹的家庭，才是真正和睦的家庭。邻居们拿着朴素的食物前来拜访，羡慕地看着这一幕，面带微笑地离去。



临近圣诞节，相比亲密的恋人，事实上忙碌而孤独的人更多。华丽的街道和闪亮的橱窗给他们带来了比平时更甚的疏离感。尽管如此，对未来的希望还是以愿望的形式留下来，战胜了疏离感。在黑暗的战壕里，尽管在寒冷中瑟瑟发抖，时代和士兵们却从未失去这种希望。太阳升起，到了明天，就会有什么变化吧，这种想法也可能只是没有以理性为基础的妄想。然而，不放弃希望的力量，总是创造比以前更好的世界的力量。



世界的另一端还有另一种妄想——一种认为只要诅咒、消除、报复，一个更加和平、稳定且正义的世界就会降临的妄想。有士兵在前线的战壕里这样想过，也有人在奢华的餐桌旁举杯畅饮时这样想过，也有人站在黑暗的巷子里说着这样的话。



人类梦想的幸福瞬间是一样的，但实现的方法，即判断和消除阻碍世界幸福的障碍的方法不同。这些方法的差异导致社会愤怒、暴动和战争。在它带来的破坏和丧失人性的痛苦中，有人怀有朴素的梦想，也有人怀有妄想般的愤怒。眼下，我们的世界正在涌起急躁的愤怒和暴力的妄想。2026年似乎是考验人类的一年。

