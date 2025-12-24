“让美国造船业更加伟大”起锚扬帆……特朗普：“与韩国合作，建造百倍强大的黄金舰队”

美国总统特朗普当地时间22日表示，计划建造由3万吨规模的“特朗普级”大型战舰和新型护卫舰等组成的“黄金舰队”。特别是，他表示将与韩华合作生产“护卫舰”，并称赞韩华是“好公司”。人们越来越期待韩美造船合作项目“让美国造船业再次伟大”能够获得动力。● 生产印有特朗普头像的3万吨战舰特朗普当天在私宅佛罗里达州海湖庄园与国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思、海军部长约翰·费伦等人一起举行了记者会。他表示，“已经批准了世界历史上最大、最强大的两艘新型战舰的建造计划”，并公开表示，决定以新开发的3万吨规模的特朗普级战舰为中心组建“黄金舰队”。第一艘特朗普级战舰的名字是“无畏号”。特朗普称，这艘战舰“最快、最大，是迄今为止制造的任何战舰的100倍”。特朗普级战舰从两艘开始，增加到10艘，最终增加到20至25艘。特朗普表示：“前两艘舰的建造立即开始，计划在两年半内完成收购。”如果2028年完成“无畏”号建造，美国将继1944年爱荷华州级战舰“密苏里”之后，时隔84年再次拥有新战舰。根据当天公开的“无畏”舰概念图，船尾直升机甲板外墙上将贴有特朗普总统向天空举起拳头的大型标志和国旗等。特朗普表示：“我是一个审美观出众的人。将与美国海军一起主导战舰的设计。”分析认为，“黄金舰队”的名称也反映了特朗普唯独喜欢黄金的倾向。“无畏”舰等新造战舰还将搭载高超音速导弹、核巡航导弹、大功率激光等。费伦强调：“特朗普级战舰将成为美国新的核威慑力量的一个轴心。”但美联社指出，开发和舰上搭载核巡航导弹有可能违反《核不扩散条约》。特朗普表示，“将重振美国为造船强国”，目前正在另外建造15艘潜艇和3艘航空母舰。他还表示，下周将与主要国防产业企业的管理层在佛罗里达州会面，讨论提前F-35战斗机等生产日程的方案。特朗普表示，“将对工作做得不好的企业进行处罚”，预告了速度战。有预测称，“黄金舰队”的核心目标是牵制中国的海军力量。美国在本月4日公开的国家安全战略中也表示，其核心安全目标之一就是从中国那里防御“第一岛链”（日本九州-冲绳-台湾-菲律宾）。但特朗普当天在回答相关提问时表示，“希望’通过力量实现和平’，但这是针对所有威胁而不是中国作出的应对，我和中国国家主席习近平的关系很好。”有评价认为，在美国战舰级别上使用现任总统的名字有些过分。《华盛顿邮报》指出：“战舰上是州的名称，航空母舰上一直是卸任总统的名字。此次措施非常罕见。”● 韩国造船业界刮起一股暖风韩国造船业界期待，这不仅对特朗普指定的韩华，而且对包括HD现代在内的其他造船企业也会产生积极效果。特别是特朗普政府把宾夕法尼亚州费城的韩华造船厂作为美国海军战斗力增强的核心据点，被认为是确定性信号。造船业界人士表示：“据我所知，费城造船厂考虑到中长期进军美国军舰市场，正在准备申请建造军舰所需的设施保安认证。期待剩下的程序能加快速度。”此外，美国军工企业亨廷顿-英格尔斯工业公司被选为作为“黄金舰队”构想一部分推进的下一代小型水上战斗舰的设计及建造企业。它正在物色支持这一目标的合作伙伴公司，鉴于它与HD现代建立了共同开发军需支援舰等长期伙伴关系，人们期待，无论以何种方式，HD现代都有机会参与其中。业界人士预测：“考虑到美国本地造船厂、生产基础等，必须与韩国造船公司合作，这将对整个韩国造船业带来利好。”李智允记者、华盛顿=常驻记者申晋宇 leemail@donga.com、niceshin@donga.com