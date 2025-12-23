蔚山科学技术院教授提出统一量子力学与相对论新理论

“上帝不掷骰子。”提出相对论的天才物理学家阿尔伯特•爱因斯坦曾批评量子力学的不确定性原理，并留下了这句名言。关于量子力学与相对论，尽管后世许多物理学家为寻找两者的结合点进行了研究，但其间的鸿沟始终未能弥合。相对论将空间和时间统一为“时空”来处理，而量子力学则根据空间和时间分别定义量子。然而，近期国内研究团队为解决这两个理论的不一致问题，提出了一种新的理论框架。蔚山科学技术院（UNIST）22日表示，该校物理系李锡衡教授（32岁•照片）在入职两年后，在阐述于空间和时间中变化的量子状态方面提出了一种新理论，并发表于国际学术期刊《物理评论快报》（Physical Review Letters）。此前，量子主要依据空间和时间被分开考量。这意味着，同一时间在美国和韩国发生的事件（空间状态）与在韩国昨天和今天发生的事件（时间状态）一直被分别定义。李教授提出的“时间上的多体量子态”理论，能够将空间和时间合并，在统一的数学结构中表达量子状态。李教授解释说：“该理论将以不同语言描述的空间量子状态与时间量子过程，用一套统一的数学语言进行了表述”，“这使得缩小与一直用同一数学语言处理时空的相对论之间的差距成为可能。”蔚山科学技术院介绍《物理评论快报》时表示：“该期刊影响力卓著，甚至有说法称，论文若发表于《自然》或《科学》期刊会登上新闻，而若发表于《物理评论快报》，则意味着物理学教科书将随之改变。”崔智媛记者 jwchoi@donga.com