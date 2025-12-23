宗教领袖发表圣诞致辞 呼吁“勇于率先向最偏远黑暗处伸手”

天主教、新教等宗教领袖在圣诞节来临之际，呼吁“让我们拥有率先向最偏远黑暗之处伸手的勇气”。天主教首尔总教区郑淳泽大主教19日表示：“值此圣诞之际，祈愿道成肉身的主的恩典与和平充满每个人”，“尤其祈求主的慰藉与希望之光，丰沛地照耀那些在生活创伤、孤独、孤立与不平等中艰难度日的人们。”郑淳泽大主教强调：“日常生活中分享的微小善意与包容他人的温暖心意，正是彰显圣诞奥秘最具体的标志”，指出率先走近身边之人并付诸实践，即是圣诞精神。新教联合团体韩国教会总联合会（简称“韩教总”，代表会长金正石牧师）在15日发表的圣诞贺词中表示：“祈愿圣诞佳音成为所有身处压迫与战争、灾害与饥荒等绝望与无力境遇之地的真实慰藉与希望；祈愿在充满憎恨之处、分裂与隔阂加深的每个地方，重新绽放爱意，关系得以修复的历史得以实现。”韩国基督教教会协会（简称“NCCK”，总务朴承烈牧师）也在同日发布的圣诞贺词中强调：“圣诞是赐予生活在不安与黑暗中我们的上帝礼物”，“耶稣基督的降生，是这个世界依然在上帝的看顾之中，任何黑暗都无法完全遮蔽上帝之光的应许。”韩国基督教教会协会还补充道：“教会是跟随光而生活的共同体，我们将信靠并顺服上帝，与受苦的邻居同在”，“我们将侧耳倾听沉默中被埋没的细微声音，绝不放弃和解与和平之路。”另一方面，大韩佛教曹溪宗（总务院长真宇法师）18日在首尔钟路区曹溪寺邀请其他宗教领袖，举行了“圣诞树亮灯仪式”。真宇总务院长在此场合表示：“为照亮黑暗世界而降生的婴孩耶稣，我们庆贺其诞辰，宗教界应携手共进，守护社会弱势群体，走近痛苦的现场。”李鎭求 sys1201@donga.com