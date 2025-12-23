安洗莹表示自己尚未迎来全盛期

“2026年我将以更强的姿态回归。”“羽毛球女皇”安洗莹（23岁）在世界羽毛球联合会巡回赛总决赛夺冠后，在其社交媒体上表达了“明年希望打破更多纪录”的决心。安洗莹今年共11次捧起冠军奖杯，创下巡回赛体系自2018年引入以来，男女单打项目史上最多夺冠纪录。她还书写了单打最高胜率（94.8%）、单打最高奖金（100.3175万美元，约合14.857亿韩元）等新历史。在辉煌赛季的余韵尚未消散之际，她再次展现了超越自我的意志。安洗莹明年赛季的首个目标是卫冕将于1月7日开幕的马来西亚公开赛（超级1000赛）冠军。超级1000赛是世界羽联主办赛事中，除世锦赛外公认最具权威的四大顶级赛事。安洗莹去年曾接连在马来西亚公开赛、全英公开赛、印度尼西亚公开赛夺冠，但在最后的超级1000赛中国公开赛半决赛中因膝伤退赛。她决心在明年实现世界羽联巡回赛历史上首次包揽全部超级1000赛冠军。随后，她将挑战于4月7日开幕的亚洲锦标赛，以达成“全满贯”成就。安洗莹已在2023年哥本哈根世锦赛和杭州亚运会夺冠，并在去年巴黎奥运会上夺得金牌。如今若再夺得代表洲际锦标赛最高荣誉的亚锦赛冠军，她将成为继卡罗琳娜•马林（32岁，西班牙）之后，女子单打项目历史上第二位实现全满贯的选手。韩国选手中，朴柱奉（61岁）、金文洙（61岁）、金东文（50岁）三人曾实现全满贯，但均是在男子双打项目上取得的成就。自9月19日起，她将出战爱知-名古屋亚运会，力求卫冕冠军。若安洗莹此次再度夺冠，她将成为韩国单打选手（无论男女）中首位实现亚运会两连冠的选手。安洗莹自信地表示：“我还是一名年轻选手，因此认为自己可以取得更好的成绩。我的全盛期尚未到来。”金正勋记者 hun@donga.com