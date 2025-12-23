执政党改变立场，“接受统一教特检”

共同民主党22日全面接受了统一教对政界人士钱财支援疑惑事件的特检要求。国民力量党和改革新党就特检法的提议达成协议，对围绕执政党政界人士的疑惑施压后，共同民主党“不值得考虑”的立场发生了转变。总统室表示欢迎说：“无论是执政党还是在野党，无论地位高低，都必须进行彻底的调查。”因此，预计统一教对文在寅、尹锡悦政府等朝野游说疑惑的调查将全面展开。共同民主党代表郑清来当天在最高委员会议上表示：“我认为统一教特检没有什么不能接受的。包括所有国民力量党牵连者在内，明明白白地查明真相也好，民心也是如此。”该党院内代表金炳基也表示：“提议对朝野政界人士无一例外地进行特检。让我们查明一下统一教在上次大选中是如何介入政治的。”国民力量党和改革新党一致表示“欢迎”执政党接受特检。当天下午，朝野院内代表就统一教特检法进行了协商。共同民主党之所以决定接受统一教特检，可能是在围绕执政党人士涉嫌接受统一教金钱的疑惑不断加大的情况下，判断已难以继续采取防守性应对策略所致。全载秀议员已经辞去海洋水产部长职务，而被视为统一教游说核心人物的前世界本部长尹永浩的陈述、录音和报告中也出现了相当多的在野党重要人物，因此对展开全方位调查的政治负担并不大。此外，共同民主党的支持者也认为，在赞成统一教特检的舆论高涨的情况下，如果继续回避特检，反而会成为掣肘国政的不利因素。总统室就共同民主党接受特检一事表示：“希望能成为进行全方位调查的契机。应该对整个政治和宗教勾结疑惑查明真相，进行处罚。”据悉，总统室在前一天高层党政磋商会结束后会见共同民主党领导层，表明了赞成统一教特检的立场。总统室人士表示：“李在明总统周边人士没有牵连嫌疑的自信心也是接受特检的背景。”此外，共同民主党当天提出了最多可调查140天的“第二次综合特检”法案。该党28日表示，在金建希特检（特检闵中基）结束后，一旦“三大特检”的调查期限全部结束，将立即推进第二次综合特检。许东俊记者、金俊日记者 hungry@donga.com、jikim@donga.com