因沉迷于社交媒体而接受“精神咨询”的学生3年内翻了一番……沟通中断令心病愈演愈烈



在首尔的小学、初中、高中里，因忧郁症和注意力缺陷多动障碍等精神健康问题向教育当局要求咨询和治疗的学生在3年内翻了一番。据首尔市教育厅透露，通过“心理健康专家访问学校项目”委托咨询的学生从2022年的227名增至今年的458名。这是一个学校及早寻找精神健康岌岌可危的学生并联系咨询及治疗的项目。专家们指出，社交媒体使用的增加、与父母的沟通不足等“关系断绝”是导致学生精神健康恶化的主要原因。



其他研究也证实，过度使用社交媒体与青少年精神健康有直接关系。汉阳组研究团队对5万名青少年进行调查的结果显示，每天使用智能手机4小时以上的青少年比不使用智能手机的青少年承受压力和自杀冲动的比率高出16%-22%。韩国10岁以下智能手机用户平均每天看1小时38分钟的油管（YouTube），玩“照片墙”（Instagram）49分钟等，社交媒体使用时间相当长。这是因为过度的学业负担，游戏时间不足，不能直接见到朋友，只能在网上沟通的韩国现实反映在智能手机使用时间上的结果。



由于青少年的“社交媒体依赖”，与父母的对话越来越少，也是个问题。父母长时间工作，孩子为了转着上补习班，本来就在一起的时间就不足，但是最近即使在同一空间，也会出现各自拿着智能手机中断对话的现象。试图自残或自杀的年龄下降也令人担忧。去年，每10万人中有8人自杀，创下历史最高纪录，因自残到急诊室就诊的人数约为5700人。专家们认为，如果找不到父母、教师等可以倾诉自己心理痛苦的大人，就会伤害自己。



像这样，社交媒体对青少年情绪产生负面影响后，澳大利亚禁止使用未满16岁的社交媒体。但是，即使限制社交媒体，也不会自动增加与父母的对话或和朋友见面。首先要从父母开始放下智能手机，增加与孩子的对话时间，还要回顾智能手机成为唯一出路的教育现实。

