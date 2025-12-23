汇率接近1500韩元……一半企业表示“明年经营艰难”

随着韩元对美元汇率飙升至1美元兑1500韩元，韩国产业界忧心忡忡。从航空、钢铁等高汇率脆弱的行业开始，到难以管理外汇风险的中小企业，对于高汇率损失的忧虑正在扩散。内需停滞加上高汇率不利因素，有超过一半的企业对明年的经营条件表示“艰难”。● 航空、钢铁、中小企业担心直接受到汇率打击据产业界和金融界22日透露，截止到9月中旬还停留在1300韩元左右的韩元兑美元的汇率，在9月24日进入1400韩元后持续上升，到22日为止，又以1480.1韩元（以一周交易收盘价为准）超过了1480韩元。这比1998年外汇危机时的平均汇率1394.97韩元还要高。航空业受到了直接打击，因为包括占全体运营费30%左右的燃料费在内，飞机租赁费等全部是以美元结算的。据悉，对于大型航空公司而言，只要汇率上涨10韩元，费用就会增加到少则200亿韩元多则400亿韩元。某廉价航空公司人士表示：“特别是最近海外地面作业公司的使用费用大幅上涨，汇率也上涨，支出更多的钱。”钢铁行业也在密切关注汇率。因为在原料费中占最大比重的铁矿石进口价格会上涨。浦项制铁每年消耗约5000万吨铁矿石，全部进口。而且去年上半年每吨铁矿石价格为120美元左右，现在下降到100美元左右，虽然松了一口气，但如果汇率进一步上涨，这种优势也将消失。某钢铁业界人士表示：“目前钢铁行业与中国的价格竞争非常激烈，因此即使原材料成本上升，也很难将其反映到产品价格中。”受高汇率风险影响最大的是中小企业。中小企业中央会1日至19日以635家中小企业为对象进行的调查结果显示，40.7%的中小企业表示：“汇率暴涨造成了损失。”这大大超过了回答汇率上升带来了利润的比率（13.9%）。从东南亚进口面料的时尚业中小企业人士表示：“最近随着汇率的上涨，原材料价格上涨了10%左右，但是反映进货单价，实际上很难相应提高供货单价。最终还是自己承担了上调部分。”● 一半以上企业表示“明年经营艰难”在年底持续的高汇率状况下，企业的经营前景也处于迷雾之中。当天，韩国经济人协会以销售额排名前1000位的企业为对象实施的“2026年企业经营环境认识调查”结果显示，52.0%的企业预测明年的经营条件艰难。其中，回答“大体上很难”的占34.0%，回答“非常难”的占18.0%。特别是，回答“非常难”的比重不少，企业感受到的经济负担相当大。认为经营条件“良好”的应答者仅占44.7%。企业们认为，全球经营风险因素第一位是汇率等外汇市场变动性扩大（26.7%）。最近汇率的剧变产生了影响。其次是△扩大贸易保护及出口壁垒（24.9%）△世界经济放缓及恢复迟缓（19.8%）△能源、原材料等进口物价不稳定（15.3%）等。李元周记者、金多燕记者 takeoff@donga.com、dayeon@donga.com