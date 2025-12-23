法国宣布建造新核动力航母以应对“掠食者时代”，英国亦强化航母战力

“必须为‘掠食者的时代（Era of Predators）’做好准备。我们需要新的核动力航空母舰。”法国总统埃马纽埃尔•马克龙于21日公布了新建核动力航空母舰的计划。该新型航母长310米，排水量7.8万至8万吨，可搭载30架法国产“阵风”战斗机及2000名舰员。其规模接近法国现役核动力航母“夏尔•戴高乐”号（4.2万吨）的两倍。预计建造费用至少为102.5亿欧元（约合17.8万亿韩元）。去年法国的财政赤字达1696亿欧元（约合294万亿韩元），占国内生产总值的5.8%。政府债务比率亦占国内生产总值的114%。两项数据在欧盟主要国家中均位居前列。即便国家财政状况严峻，仍决定投入天文数字经费建造航母，此举被评价为反映了“安全自强”需求日益迫切的现实。鉴于乌克兰战争长期化、美国总统唐纳德•特朗普强烈施压欧洲各国增加防务开支，以及中国连日增强军力并扩大影响力，以某种方式强化军力已不可避免。●“新航母为应对‘掠食者时代’”据路透社等媒体报道，正在访问阿拉伯联合酋长国（UAE）的马克龙总统当天在阿布扎比附近的扎伊德法国军事基地宣布：“已决定启动下一代航空母舰建造计划。”新航母规模与中国近期服役的“福建舰”相近，但小于运营着最大10万吨级航母的美国。他将当前国际局势定义为“掠食者的时代”，并强调“我们必须在海上展现强大力量”。新航母计划于2038年左右服役，届时将接替2001年投入使用的“夏尔•戴高乐”号。法国政府近期正专注于强化军力。其设定的2027年国防预算目标为640亿欧元（约合111.0022万亿韩元），是马克龙总统2017年上任时（320亿欧元）的两倍。此外，计划到2030年将目前4万人的预备役部队扩编至8万人。马克龙总统选择在海外而非国内公布新航母建造计划，亦引人注目。扎伊德基地驻有约900名法军。同时，阿联酋是法国武器的主要购买国，曾于2021年以190亿美元（约合28万亿韩元）购入80架“阵风”战斗机，并从今年开始接收。马克龙总统同日还与阿联酋总统穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬商讨了加强两国合作以维护中东稳定等方案。然而，法国国内部分声音对在财政危机导致养老金改革等议程停滞之际仍建造新航母表示担忧。英国《经济学人》周刊亦在《2026年世界展望》报告中指出，明年主要发达国家可能爆发财政危机，并将法国列为潜在对象。●英国亦强化航母战力英国也在加强航母战力。上月，英国国防大臣约翰•希利宣布“威尔士亲王”号已具备“完全作战能力（FOC）”。“完全作战能力”意味着航母能够不受限制地执行所有任务。为此，航母必须达到可搭载并出动最大容量舰载机的状态，且能编组包括驱逐舰、护卫舰、潜艇及补给舰在内的航母打击群（Carrier Strike Group），独立执行任务。英国表示，通过上月在地中海与美国、意大利、法国等共同举行的“猎鹰打击2025”演习，已达成此能力。目前英国拥有两艘6.5万吨级的核动力航母——“伊丽莎白女王”号与“威尔士亲王”号。与法国相似，英国亦受财政赤字及国家债务增长问题困扰。在此情况下仍强化军力，同样可解读为出于安全自强的需要。《泰晤士报》分析认为，为降低对美国的军事依赖，英国加强航母战力势在必行。李基旭记者 71wook@donga.com