针对尹锡悦主张“有谁见过空枪内乱？”，法院表示：“不知道对方有没有子弹，这本身就很恐怖”

对于尹锡悦前总统方面主张“12月3日紧急戒严是为了告知在野党（共同民主党）议会暴行的警告性戒严”，法院断然表示，“‘警告性戒严’本身就不成立”。法院还认定，“尹锡悦所说‘即使开枪也要破（国会的）门而入，把人员（国会议员）拉出来”为核心要义的军队领导层证言全部属实，驳回了尹锡悦方面的大部分主张。根据长达1234页的尹锡悦等人涉嫌内乱的一审判决书，首尔中央地方法院刑事合议25庭（庭长法官池贵渊）认为，“不存在‘警告性戒严’或‘呼吁型戒严’。”其核心要义是：“通过兵力克服重大危机状况是紧急戒严的本质，因此宣布紧急戒严不只是单纯的警告，必然对国民的权利和义务产生巨大影响。”法庭还指出：“宣布紧急戒严，其目的只能是恢复因危机状况而受损的公共秩序，但12月3日紧急戒严不属于这种情况。”法院还采信了宪法法院弹劾辩论过程中成为争议焦点的军方领导层在检察机关所作的陈述。法庭表示：“法庭认定，尹锡悦曾对前首都防卫司令李镇雨指示，‘即使国会通过（解除戒严的）决议案，我也可以宣布第两次、第三次（戒严），所以你们继续执行吧’。”法院还认定，尹锡悦曾指示前陆军特殊战司令郭钟根，“尽快破门进入国会，将里面的‘人员’拉出来”，并判断“人员”指的是“国会议员”。这与尹锡悦在宪法法院辩论过程中表示“我从未使用过‘人员’一词”并反驳称相关证言是“弹劾阴谋”的主张相反。法庭还驳斥了尹锡悦“谁见过拿着空枪的内乱?”的主张。法庭以戒严当天情报司令部先遣队要员手持空枪进入中央选举管理委员会果川办公楼为例表示：“10名在深夜携带枪支的军人同时进入办公楼是足以让普通人产生恐惧心理的行为。对方不知道该枪是装弹还是空枪，因此不能以空枪为由声称不是施暴和威胁。”法庭同时指出，尹锡悦方面主张“派遣军队到国会等是为了维持秩序”是“自相矛盾”。法庭指出：“即使按照尹锡悦等人的主张，‘首都防卫司令部兵力的主要任务是控制国会’，也是出于‘控制国会’的目的出动戒严部队，因而可以看作（出动军队）是为了压制国会。”宋有根记者 big@donga.com