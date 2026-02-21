中东紧张局势加剧推高国际油价…金价亦上涨

随着美国甚至暗示可能空袭伊朗，中东地区局势不安情绪升温，国际油价应声上涨。黄金等避险资产价格也随之走高。19日（当地时间），在英国伦敦洲际交易所（ICE），北海布伦特原油期货价格收于每桶71.66美元，上涨1.9%，创下自去年7月31日以来约7个月的新高。美国西得克萨斯中间基原油（WTI）期货价格也收于每桶66.43美元，较前一交易日上涨1.9%，较上月7日的每桶55.99美元上涨了18.6%。专家们认为，如果美国加大对伊朗的军事施压，伊朗有可能封锁霍尔木兹海峡——这一中东石油的关键运输通道。全球约三分之一的石油产量需经霍尔木兹海峡运输。大信证券研究员崔镇英（音）指出：“如果霍尔木兹海峡被封锁成为现实，全球石油出口量的10%可能直接受限，这将推高油价。”国际油价上涨预计也将对韩国的汽油和柴油价格产生影响。通常，国际油价变动约在两周后反映在韩国国内加油站油价上。据韩国石油公社油价信息系统Opinet数据显示，韩国国内汽油和柴油价格在2月第二周（9日至13日）连续10周下跌后，在第三周（16日至20日）小幅反弹。代表性避险资产黄金的价格再次上涨。在纽约商品交易所，黄金期货价格17日一度跌至每盎司4905.90美元，20日盘中则回升至5000美元。美国投资银行高盛分析指出：“世界主要央行为应对地缘政治风险，正试图通过增持黄金来规避风险。”池民九记者 warum@donga.com