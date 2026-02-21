急于跟随总统“X帖文”的房地产当局的“马后炮”



本月以来，李在明总统在社交平台“X”（前推特）上发表18篇有关房地产的帖文。差不多是每天一条。他20日表示：“已向内阁和秘书室下达指示，研究对现有多套住宅者的贷款展期、以贷还贷现状以及相应的切实限制方案。”总统甚至出面全方位施压，要求对贷款展期设限，以便让多套住宅者出售房产。



李总统指出：“贷款展期和以贷还贷本质上和新贷款没有区别。”意思是说，银行界在审查多套住宅者贷款展期时，要像新贷款一样严格限制。他还提出清理贷款的方向，要求“就像一年内解决50%、两年内解决100%一样，设定最短期限、渐进式实行”。



房地产相关部门急于跟上总统连日发出的信息。李在明提出改善注册租赁住宅制度后，国土交通部长金润德迟迟才出面表示：“如果有必要，应该作出决断。”副总理兼财政经济部长具润哲在国务会议上就5月9日多套住宅者重课转让税结束缓期措施表示，“这次可能是避免重课的最后机会”，对此李总统断然表示“没有可能”。



李总统13日凌晨在X上发文说，“多套住宅者的现有贷款到期后应该如何处理”，金融当局开始忙碌起来。金融委员会召开全金融界检查会议，农历新年休假后的19日又召集5大商业银行等金融界信贷负责人举行了第二次会议。只要总统发话，各部门就受命执行，角色发生了变化。



李总统因为心急，通过社交媒体下达指示，当局随后准备对策，这一过程中，如果配合不默契，就会给市场带来不同的信号。据推算，总统指出的居住用租赁事业者贷款，仅银行界就达13.9万亿韩元。据说，金融当局甚至还没有掌握农协、水协、信协、新村金库等第二金融界的贷款金额。只有仔细掌握整体贷款规模和到期情况，慎重处理，才能减少租房者损失等意想不到的副作用。如果当局显露出急躁情缴，市场便会加以轻视。

