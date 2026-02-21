朝鲜召开党代会，金英哲退出，崔善姬进入……“为加强对韩强硬路线作铺垫”

决定朝鲜今后五年经济发展计划、国防和对外政策基调、党和国家领导层人选的最大政治活动——劳动党第九次党代会19日在平壤开幕。朝鲜国务委员长金正恩说，“对外不可逆转地巩固了国家的地位”，称巩固了拥核国家的地位。当天公开的党执行部名单中没有过去总管对韩政策的10局顾问金英哲，而是新加入人称“外交通”的外务相崔善姬等，进行了大规模的人事更迭。有分析认为，这是通过第九次党代会明文规定“敌对两国论”等，强化对韩强硬路线的步骤。● “国家地位不可逆转”，对韩总负责人金英哲退出据朝中社20日报道，金正恩当天在开幕词中表示：“国家地位不可逆转地巩固，给世界政治格局和对我国的影响关系带来了巨大变化。”金正恩仍然像5年前第八次党代会一样回避直接提及核武器和导弹开发成果和力量，但他主张，已经超越不能无核化的立场，巩固了拥核国家的地位。分析认为，去年中国80周年战胜节阅兵式上，中国、俄罗斯承认了朝鲜拥核国家的地位。金正恩还提到第八次党代会之后新冠疫情、对朝鲜制裁等带来的困难，并主张，“5年后的今天，一切都发生了根本性的变化”。他还评价称：“在政治、经济、国防、文化、外交等所有方面都取得了划时代的成果”，“正满怀着对未来的乐观和自信参加第九次党代会，这实际上是巨大的变化和发展，是现阶段值得自豪的成果”。与承认失败的第八次党代会不同，他列举了因决定向乌克兰派兵而与俄罗斯建立血盟关系等，表现出了自信。预计朝鲜将在持续数天的党代会上具体讨论今后五年的核武器、导弹开发方向和军事、外交路线。通过修改党章，金正恩是否会以头衔升级为“主席”的方式重新调整地位也备受关注。朝鲜从2024年下半年起，以“国家首脑”代替金正恩的头衔，朝鲜宪法规定主席为“国家首脑”，接任主席一职是否会走法律程序，引起了国内外的关注。● 金正恩有可能升级为“主席”等，重新整顿领导体制在此次党代会上值得关注的是是否在党章中明文规定“敌对两国”。因为从2023年底起，金正恩把南北（韩朝）关系视为两个敌对国家关系，而不是“民族内部问题”，这一基调变化将成为制度化的第一阶段。从这一角度来看，被分类为“对南通”的金英哲退居二线、主管外交的崔善姬上升的党执行部更迭，已经超越了单纯的权力核心部重组，可以看作是预告对南路线转换的信号。最近韩国统一部长郑东泳对无人机入朝事件表示道歉等为改善南北关系接连展开柔和姿态，这将成为衡量李在明政府对朝政策成败的试验台。统一部副发言人张润贞20日在例行记者会上表示：“金正恩的开幕词中没有对韩、对外信息。执行部构成中没有对韩人士，对此不会进行特别评价。”同时，在为期数天的党代会主要及附带活动中，“白头（山）血统”四代世袭的核心金正恩的女儿金主爱是否登场、正式公开接班格局也备受关注。虽然有人提出党中央委员会委员等正式头衔的可能性，但当天公开的党代会视频和照片中没有捕捉到金主爱。金正恩的妹妹、党中央副部长金与正的排名及作用再调整也是主要变数。继第八次党代会之后，金与正再次列名执行部，坐在主席台上。外界还掌握了朝鲜为迎接第九次党代会准备大规模阅兵的情况。韩国国会国防委员会所属国民力量党籍议员庾龙源表示：“对9日到17日期间在平壤美林机场练兵场等地拍摄的卫星照片进行分析的结果显示，集结了约12000名兵力，正在进行预演。”申나리 journari@donga.com