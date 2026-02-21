“车俊焕的花滑表演，在天堂的母亲一定深受感动”

意大利国民歌手米尔瓦的女儿、布雷拉国立美术学院教授马丁娜•科尔尼亚蒂（63岁）在出差期间的13日（当地时间）收到了大量手机信息。朋友们发来的视频显示，韩国选手车俊焕（25岁）在2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会花样滑冰男子单人自由滑比赛中，正伴随着其母亲“米尔瓦”的歌声进行表演。科尔尼亚蒂教授的母亲米尔瓦热爱所有体育运动。五年前，她因神经血管疾病去世。科尔尼亚蒂教授想，如果母亲能看到这一幕，一定会非常高兴。尤其是，作为视觉艺术专家、专攻纯美术史的科尔尼亚蒂教授看来，车俊焕的滑冰已超越竞技表演，更像是一件舞蹈艺术作品。出差归来次日，科尔尼亚蒂教授便立刻准备好要给车俊焕的信件和礼物出了门。巧合的是，本届赛事期间，大韩体育会在米兰当地设立的韩国之家，其所在建筑就紧挨着米尔瓦曾居住、后改为基金会办公室的楼房。19日，记者受邀来到基金会办公室，科尔尼亚蒂教授用温暖的拥抱和“飞吻”迎接了记者，并用母亲最喜爱的杯子为记者斟上了一杯意式浓缩咖啡。科尔尼亚蒂教授说：“我去送信的那天是周日，韩国之家门前有200多人排队。我向安保人员说明自己是‘米尔瓦的女儿’，希望能见韩国代表团的负责人，但他们说‘不知道米尔瓦是谁’。幸好旁边另一位工作人员了解了情况，才得以把信转交。”当得知自己的信件已安全送达车俊焕手中，甚至被媒体报道后，科尔尼亚蒂教授十分激动。她笑着说：“这一切的缘分近乎‘奇迹’。车俊焕怎么会恰好伴着母亲的声音表演，而韩国之家又怎么会恰好紧邻母亲的故居呢？这简直就像命运的安排。”科尔尼亚蒂教授还说道：“母亲曾在韩国演出过七次。事实上，她在日本的人气更高，但每次去东京演出时，都会尽量顺道访问首尔。在韩国美食中，她特别喜欢排骨汤。我非常想告诉车俊焕，在天堂的母亲一定深受感动。”据悉，米尔瓦在韩国演出时，曾用流利的韩语发音演唱韩国歌曲《麦田》，一度成为话题。科尔尼亚蒂教授表示：“母亲出身贫寒，最终成为了顶级歌手。大家都谈论她的天赋，但仅凭天赋无法达到那样的高度。她的热情和努力非同寻常。她是真正堪称未来一代楷模的人。如今，通过车俊焕的肢体动作所创造的‘共同语言’，能与全世界的人们一起追忆母亲，我感到非常高兴。”任寶美 bom@donga.com