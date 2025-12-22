逼近1500韩元的汇率，复活的“敲入敲出噩梦”



2008年全球金融危机当时，随着外汇市场的冻结和美元的稀缺，韩元兑美元的汇率一天天飙升。其冲击原封不动地由家庭和企业来承担。特别是，作为经济部负责银行记者，在现场奔跑时见到的“敲入敲出”受害中小企业的绝望表情至今仍历历在目。



“敲入，敲出（Knock In，Knock Out）”是全球金融危机前出口企业大举加入的衍生商品。如果汇率在一定范围内浮动，企业有权在约定的汇率上出售美元，从而减少风险。但如果汇率上升到一定上限以上，就要与市场汇率无关，以较低的约定汇率将美元交给银行。结果，700多家企业因“敲入敲出”商品遭受了超过3万亿韩元的损失。



2025年12月，这一噩梦再次抬头。韩元兑美元的汇率接近1480韩元，甚至威胁到了心理上的马其诺防线1500韩元。通常认为，如果韩元贬值，全球价格竞争力就会提高，对出口企业有利，但这一公式在目前的全球供应网中已经无法正常运作。因为如今的企业不是销售“国产产品”，而是在全球分工结构中出口“组装成果”。在原材料、中间材料、零部件等大部分以美元进口的结构下，汇率的上升会直接导致费用的增加。



因此，整个制造业都进入了紧急状态。产业研究院推算，如果汇率上涨10%，韩国大企业的营业利润率将平均下降0.29个百分点。



连大企业都感觉力不从心的情况下，基础体力、谈判力低下的中小企业的负担就更不用说了。“第二个敲进敲出”事态的可能性也是令人担忧的部分。“敲入敲出”事件以后，外汇对冲商品的结构明显得到了改善。限制损失限额或放宽对企业不利条件的商品登场了。但即使考虑到这一点，此次汇率暴涨也超出了很多企业的预测范围。特别是，与大企业不同，在外汇风险应对余力有限的出口中小企业中，以汇率有可能暴涨到1500韩元为前提制定战略的企业并不多。即使不像“敲进敲出”事件那样大规模，也不能排除相当多的企业被“敲进敲出”类似商品束缚的可能性。



高汇率长期化，总统府和政府纷纷召集大企业和大型证券公司，全力防御汇率。紧急处方肯定是必要的。但是，动员企业和证券公司抑制汇率的局限性非常明确。不能或不能让有海外投资计划的企业强行投放美元，也不能让追求收益的“西学蚂蚁”（西方股市投资者）停下来。



汇率是市场供求产生的结果。现在的高汇率并不是单纯的暂时性变动，而是对韩国市场和韩元的信任和魅力在结构上减弱的信号。如果经济增长放缓、政策不确定性、地缘政治风险等综合因素交织在一起，就应该正确诊断。如果中长期内不能并行恢复韩元信任的战略，高汇率将成为日常，企业的“敲进敲出心理创伤”将以另一个名字反复出现。现在需要的不是轻率的施压，而是冷静的诊断和应对。





张润贞记者 yunjung@donga.com