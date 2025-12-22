“金融界的腐败内部圈子”……要警惕“官治的回潮”



李在明总统19日在金融委员会、金融监督院等业务报告中提到了金融控股支配结构问题，并指出：“放任不管，因此出现了腐败的‘内部圈子’，由少数人随意轮流行使支配权。好像是担任会长后担任银行行长，来来回回做10年、20年。”对此，金融监督院表示，将通过支配结构改善专班在下个月之前出台立法改善课题。



首席执行官应该“自行连任”，应该进行牵制的董事会只起到“举手表决”的作用，人们称这是金融公司的长期惯例。2000年代初期转换金融控股体制后，会长连任是基本，连任三届的情况并不少见。一旦成为会长，理事会就会由自己人组成，挖“战壕”，排除竞争势力，构筑“阵地”，长期执政。很多人指出，随着内部监视和牵制不启动，保身主义蔓延，损害了企业竞争力。



最近，在选拔主要金融控股会长过程中，也反复出现了“黑暗人选”的争议。最近确定会长连任的新韩金融控股公司和试图连任的友利金融控股公司在选拔过程中没有公开外部候选人，因此不透明性成为了问题。确定由现会长连任的BNK金融控股公司，实际登记候选人的时间只有4天，引发了“快速人选”的争议。金融监督院虽然在两年前制定了“金融控股、银行支配结构模范惯例”，但痼疾并未得到解决。



虽然需要改善金融公司支配结构，但也要警惕国家过度介入民间企业经营的“官治”。尹锡悦政府时期也强调银行的公共性和支配结构先进化，强烈压迫金融公司，并表示“期待明智的判断”，令金融控股会长们放弃了连任。但随后，却是由大选团队、官僚出身填补了这个空缺。最近金融监督院正在讨论的国民年金直接向金融控股公司推荐社外理事的方案，也可以解读为政府动员国民年金介入银行经营的意图，因此要慎重。



银行等没有特定控股股东的“所有权分散企业”，虽然是民营公司，但公共性很强，因此确立公正透明的治理很重要。必须摸索在不损害董事会独立性和市场信任的同时，改善支配结构的方案。现在应该打破“内部卡特尔”"和“外部降落伞”两极分化的惯例。

