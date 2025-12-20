“朝鲜也担心韩国会入侵”，李在明强调统一部的作用

李在明总统19日在业务报告中表示：“朝鲜担心南方会不会北侵，设置了三层铁栅栏，担心坦克会越过，正在筑起隔离墙。”他指出，朝鲜的“敌对两国论”应归咎于尹锡悦政府的对朝强硬政策。李在明当天在政府首尔办公大楼召开的外交部、统一部业务报告中表示：“韩朝过去装成仇人的样子，但最近好像真的变成了仇人。”李在明说：“我们一直受到这样的教育或宣传，‘朝鲜想南侵。盯着韩国呢’，说很多这样的话，这种说法也显得很有根据。但仔细观察现实，朝鲜或许也在担心韩国会不会北侵。”李在明还说：“即使不谈论民族共同体等价值相关问题，也没有必要因为非常现实的需要而激烈争吵。但是因为采取了不必要的强对强政策，所以真的变得憎恨了。”李在明指示解除对阅览《劳动新闻》的限制。他说：“为什么要阻止呢？难道国民会被宣传战蒙蔽，成为‘赤色分子’吗？这是没有把国民当作主体性存在，而是当作会被宣传、煽动所欺骗的存在。”李在明就向朝鲜遣返“非转向长期囚”问题表示：“有些人提出了给他们办护照，经由中国飞往平壤的方案。”韩国统一部长郑东泳在业务报告中表示，“将准备能够动摇朝鲜的‘和平包裹’”，正式宣布推进放宽对朝制裁。李在明表示，“（缓和韩朝敌对是）统一部应该发挥的作用”，对此表示支持。据外交部长赵显透露，李在明在非公开业务报告中还询问了包含解除中断韩朝贸易等内容的5·24对朝制裁的问题。赵显表示：“将推进明年早些时候总统的对华国事访问。”国民力量党首席发言人朴成勋抨击称：“李总统担心大韩民国的‘北侵可能性’，这种认识让人怀疑他是否真的是大韩民国总统。以‘朝鲜发言人’自居的李在明政权正试图将整个大韩民国献给朝鲜，这是非常危险的举动。”朴训祥记者、李允泰 记者 tigermask@donga.com、oldsports@donga.com