现代汽车集团加速推进“AI移动出行转型”，苹果前高管哈勒执掌研发部门

“须同时确保技术实力与未来增长动力。”现代汽车集团于18日进行了2025年年末人事调整，共晋升219人，其中包括任命曼弗雷德•哈勒副社长为社长。外界评价称，此次人事安排意在保持组织稳定的同时，加速向未来出行转型，展现了集团在中国电动汽车迅猛攻势及以完全自动驾驶技术（FSD）武装的特斯拉快速增长等急剧变化的全球汽车环境中提升竞争力的决心。通过此次人事调整，现代汽车集团着重强调了从汽车制造商向信息技术（IT）与人工智能（AI）相结合的综合性移动出行企业转型的方针。为此，集团将近30%的高管晋升名额分配给了技术及研发部门负责人。研发本部长一职由新任社长曼弗雷德•哈勒担任。公司在任命哈勒社长期望其打造硬件、软件等所有相关部门积极协作的组织文化。哈勒社长曾在大众集团旗下软件专业公司、保时捷、苹果等企业全面指挥移动出行硬件与软件业务，是一位“融合型专家”。负责强化硬件制造竞争力的制造部门长郑埈哲（人名音译下同）副社长也晋升为社长，进一步巩固了强化产品竞争力的基调。将软件定义汽车（SDV）视为“未来核心业务”并全力推进的现代汽车，正展现其在该领域与竞争对手拉开技术差距的意愿。针对不确定性持续增大的北美市场，起亚北美地区本部长尹承圭副社长晋升为社长。据悉，在特朗普第二任政府高关税等不明朗局势下，其取得的优异业绩获得了高度评价。提升集团内部协同效应亦是此次人事调整的核心。现代制铁代表理事徐康贤调任集团企划调整负责人社长，其职位由新任社长李普龙接替。在研发与生产领域经验丰富的李社长将专注于增强现代制铁竞争力；而经历集团多家子公司的“财务通”徐社长，则将从副会长张在勋手中接管统筹集团整体运营的职责。现代汽车集团还将现代信用卡代表赵昌贤与现代商务代表全时宇，分别由专务晋升为副社长。由外部引进的辛永锡副社长将担任第二任现代汽车集团经营研究院院长。该研究院是现代汽车集团的智囊机构。此外，集团还进行了新老交替，在全体常务晋升者中，40多岁人员占比达49%。然而，此次人事调整并未任命近期离职的前未来平台（AVP）本部长宋昌贤社长的接替者。在特斯拉大幅提升完全自动驾驶水平，中国企业也快速追赶的形势下，现代汽车集团为确保自身自动驾驶技术竞争力的考量似乎有所延长。一位熟悉集团内部情况的汽车业界人士暗示道：“据悉，现代汽车集团一直在思考此前推进的自动驾驶等未来平台方向，如何与企业的强项——整车制造专长相互融合的问题”，“可能需要更多时间来寻找既能与特斯拉形成差异化，又能发挥集团优势的方向。”现代汽车集团方面解释说：“为推进在前任宋社长体制下确立的软件定义汽车核心技术的量产应用，新一代开发项目将按计划进行”，“集团将把此次高管人事调整作为体质改善和再次飞跃的契机，持续投资以确保在软件定义汽车领域取得压倒性竞争力。”李元舟记者、金在亨记者 takeoff@donga.com、monami@donga.com