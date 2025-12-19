宪法法院罢免赵志浩……盲目遵从违宪指示的后果



宪法法院18日以9名法官一致同意的结果罢免了警察厅长赵志浩。这一判决距离去年12月3日紧急戒严后国会提起弹劾诉讼已有一年。戒严当晚，赵志浩根据时任总统尹锡悦的指示，封锁国会议员出入国会，并向选举管理委员会部署警察，向全副武装的戒严军人提供了支持。宪法法院判决，赵志浩执行尹锡悦违宪、违法指示的行为严重违反了代议民主和权力分立原则，对宪法秩序的负面影响非常严重。



宪法法院再次确认，再次引发45年前军事政变噩梦的尹锡悦的紧急戒严正面践踏了宪法，并明确表示，执行戒严的核心参与者对宪政秩序的负面影响重大，因此是罢免对象。尹锡悦在宣布戒严3个多小时前，在三清洞安全场所召见赵志浩，指示说，“军人会投入到国会，要安排警察全面切断国会”。赵志浩按指示执行。结果，为表决解除戒严决议案想要进入国会主会议场的议员们，不得不偷偷翻过围墙，导致表决被推迟。



宪法法院指出，即便是总统的指示，警察厅长未对是否违宪进行任何审视就全面执行，这等于放弃了守护宪法的责任。戒严当晚，市民们抵抗戒严军人，现场的军警们也消极地执行任务。尽管如此，赵志浩本人却盲目听从总统的指示，自己辜负了“警察厅长会保护市民安全”的国民信任。赵志浩主张戒严时没有认识到违宪、违法性，但宪法法院表示，具有平均法律常识的普通人也知道戒严是违宪的，因而予以完全排斥。



宪法法院的此次决定对没有任何一个人上前阻止尹锡悦宣布戒严、却隐瞒收到戒严文件这一事实的国务委员们和主张在接到尹锡悦指示时没有时间去审视是否违宪的军队领导层，也具有很大的启示意义。从尹锡悦开始，到担任国政要职的总理、部长们、军队高层将军们、赵志浩等警察领导层等27人正在接受戒严相关审判。继对违宪戒严进行宪法审判后，对其核心人物进行司法定罪，这是必须毫不动摇地完成的课题。

