韩国大法院将成立“内乱案件专案审判庭”

法院方面宣布，将设立并运营专门负责审理内乱相关案件的“专案审判庭”。这是在共同民主党推进的《内乱专案审判庭设置法》通过之前，法院方面采取的自主应对措施。大法院法院行政处18日在大法官行政会议上表示，已制定《关于国家重要案件专案审判庭设置及审理程序的例规》。该例规在经过约10天的意见征集后，预计将于今年年底开始施行。根据新设的例规草案，“国家重要案件”可设立并运营专案审判庭。对于国家重要案件，其定义为“属于刑法上内乱罪、外患罪，以及军事刑法上叛乱罪相关案件，事态在政治、经济、社会方面影响重大，属于国民关注对象且需迅速进行审判的案件”。同时规定，“国家重要案件”的“相关案件”也可一并分配至专案审判庭审理。这意味着，不仅与“12•3紧急戒严令”相关的尹锡悦前总统内乱嫌疑案件，连前国务总理韩悳洙等相关共犯的案件，均可由专案审判庭负责。大法院相关人士说明称：“实际上，内乱特检起诉的案件，大部分将由专案审判庭负责审理。”据此，预计针对尹前总统内乱主谋嫌疑的审判，以及韩前总理、前行政安全部长官李祥敏等核心被告人的一审判决，将于明年1至2月间作出，针对这些人的上诉审，实际上将全部由首尔高等法院专案审判庭负责。与共同民主党方案要求全新组建审判庭不同，大法院方案是在现有的首尔高等法院刑事审判庭中，通过随机方式分配审判庭后，使其专责审理内乱相关案件。共同民主党计划通过修正案，规定从二审开始由内乱专案审判庭负责审理案件，以避免违宪争议，该修正案将不涉及已在进行的一审程序。但由于其内容涉及另行遴选审判法官，可能侵犯大法院院长的人事权限，因此违宪争议持续不断。法院行政处相关人士解释称：“（共同民主党的）《内乱专案审判庭设置法》若存在任何违宪可能，且案件当事人方提出异议，将不可避免地因提请违宪审查等导致审判延迟。此次新例规将起到事先消除此类可能性的效果。”共同民主党则与此无关，计划最早于24日在国会全体会议上处理此前推进的法案。柳沅模记者、高道艺记者 onemore@donga.com、yea@donga.com