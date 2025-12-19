美加墨世界杯总奖金达9680亿韩元创历史新高 冠军奖金增至739亿韩元

2026年北中美（美国、墨西哥、加拿大）世界杯将以足球史上最大规模的“奖金盛宴”拉开帷幕。国际足球联合会（FIFA）于17日（当地时间）在卡塔尔多哈举行的洲际杯决赛前召开理事会，确定明年世界杯总奖金为6.55亿美元（约合9680亿韩元）。这一金额较此前规模最大的2022年卡塔尔世界杯（4.4亿美元）增加了48.9%。国际足联主席詹尼•因凡蒂诺（55岁）表示：“本届世界杯在向全球足球共同体进行财政分配方面，也将成为一届具有突破性意义的赛事。”国际足联每逢世界杯举办，均以四年为周期进行收入结算。国际足联预计从2023年到明年，总收入将达到130亿美元。这较上一周期的76亿美元增长了71.1%。不过，世界杯奖金的增幅低于参赛国从32支增加到48支所带来的50%的增幅。这是由于国际足联决定增设青少年赛事，并为经历冲突的地区协会提供“恢复基金”。国际足联转而采取“选择与集中”的方式增加了世界杯奖金。本届世界杯冠军球队将获得5000万美元，较上届卡塔尔世界杯冠军阿根廷队获得的4200万美元增加了19.0%。其次，晋级16强球队的奖金从上届的1300万美元增至1500万美元，增幅为15.4%，位列奖金增幅第二位。与此相对，小组赛出局球队获得的奖金（900万美元）与卡塔尔世界杯时持平。国际足联决定，与卡塔尔世界杯一样，向所有参赛球队支付150万美元的赛事准备费用。这意味着所有晋级决赛圈的球队至少可获得1050万美元（约合155亿韩元）。如果洪明甫主教练率领的韩国国家队成功实现其设定的晋级8强目标，将带着总计2050万美元的奖金踏上归途。韩国队与墨西哥、南非以及欧洲附加赛D组（丹麦、北马其顿、捷克、爱尔兰）的胜者一同被分在A组。首场比赛将于明年6月12日在墨西哥瓜达拉哈拉阿克伦体育场对阵欧洲附加赛D组的胜者。赵英宇记者 jero@donga.com