“以最少员工创造最大利润” 就业末日时代来临



近日，信息技术行业热议一份硅谷企业家编制的榜单。该榜单列出以最少员工创造最多利润的企业，我们常用的即时通讯平台“电报”位居榜首。这家年收入达10亿美元、活跃用户10亿的企业总部员工仅30人，若简单计算人均收益可达3333万美元（约493亿韩元）。此外，生成式人工智能（AI）图像服务企业Midjourney、数据标注企业Surge AI等基于人工智能的初创企业均位列榜单前茅。



事实上，“精益经营”模式——即缩减规模、最小化成本——已成为华尔街的主流趋势。以往悄悄进行的员工结构调整，如今企业却公然炫耀。富国银行首席执行官（CEO）近期向投资者强调“我们已连续20个季度减少员工数量”，并承诺将进一步裁员。过去人力削减被视为企业经营危机信号，如今却反成为衡量企业提升经营效率意愿的标尺。硅谷已涌现不少运用人工智能独立创办运营企业的“一人创业者（solopreneur）”。由OpenAI首席执行官萨姆•奥尔特曼预言的“一人独角兽”时代正悄然成为现实。



组织精简化对企业或许是业绩改善的契机，但对求职者而言则无疑是灾难。美国今年流行起“就业末日”这一新词，意指人工智能侵蚀低技能入门级岗位，导致大学毕业生日益难以获得首份工作。当然，现有员工的处境也同样不稳。截至今年11月，美国企业公布的裁员数量达117万例，同比骤增54%。这股“裁员潮”席卷亚马逊（1.4万人）、UPS（4.8万人）、塔吉特（1800人）等各行业。那种认为人工智能虽消除现有岗位但会创造等量新岗位的期待也过于天真。作为人工智能核心基础设施的数据中心常驻人员仅数十人，其投资额对应的就业创造效应微乎其微。



由人工智能引发的大规模裁员对韩国也非遥远之事，某种意义上已成为现实。由于韩国劳动力市场弹性不足且法律上难以裁员，企业往往采取冻结新增聘而非解雇现有员工的方式应对。当必需人才时，也更倾向选拔“即战力”丰富的经验人士而非从头培养新人。这导致青年群体成为主要受害群体。据韩国银行统计，自2022年ChatGPT问世后三年间，青年就业减少21万个岗位，其中98.6%集中于人工智能影响度高的行业。某经济团体调查显示，韩国青年今年平均投递超过13份求职申请，但仅获得2.6次录用通知。因屡屡受挫而深感无力并放弃求职的案例正持续增加。



人工智能革命及企业相应的组织精简已成不可逆转的潮流。我们不应依赖强制企业雇佣的传统方式，而需将此次转型期转化为劳动改革的契机。若改革推高企业人力成本的年功序列式薪级制度，同时赋予企业解雇自由，则能减轻企业招聘负担，从而创造更多就业岗位。此外，应通过革命性的规制创新开拓新市场，催生大批新技术企业。若技术进步而应对方式故步自封，我们在与机器人的就业战争中必将沦为输家。

