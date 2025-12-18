联合国军司令部发表声明反对推进“非军事区法案”

韩国执政党正在推进仅限于非军事目的允许韩国政府批准出入与朝鲜接壤的非军事区的法案，统一部全力支持，但拥有非军事区出入控制权限的联合国军司令部破例发表了反对立场。联合国军司令部17日通过官网强调：“《停战协定》第一条第九项赋予联合国军事停战委员会出入非军事区的管制权限；不论军人和民间人士，除了从事民事行政及救护业务的人或军事停战委员会特别批准的人以外，任何人都不得出入非军事区。”联合国军司令部还提到《停战协定》第一条第十项“军事分界线以南的非军事区内的民事行政及救护由联合国军司令部最高司令负责”的内容，强调出入许可权限完全掌握在联合国军司令部。联合国军司令部通过正式声明对特定悬案表明反对立场实属罕见。分析认为，这是考虑到包括韩国政府修改《关于支持和平利用非军事区的法案》（“非军事区法”）等法律、行使出入权限以保护和平利用非军事区的动向。此外，共同民主党代表郑清来就统一部没有参加外交部主导的“韩美外交当局磋商机制”一事，在江原道现场最高委员会议上表示：“我支持统一部的立场。如果每件事都要得到美国的批准，只执行美国允许的事情，反而会陷入绑紧解决南北关系线索的恶劣环境。将尽快在党内设立为在韩美关系中提高自主性、在韩朝关系中提高自律性方向建言献策的专门机构‘韩半岛和平战略委员会’（暂名）。”孙孝周记者、许东俊记者 hjson@donga.com、hungry@donga.com