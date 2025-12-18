钱财归家人，债务归痴呆老人……必须事先指定监护人



针对100万名65岁以上痴呆老人拥有的154万亿韩元资产的犯罪随处可见，但从来没有人进行过实态调查。据韩国老年学会综合痴呆人口和高龄者的经济虐待受害率等推算，过去5年（2020年-2024年）间因金融犯罪而遭受损失的痴呆症患者达6.7743万人。但这些事件受到法律处罚的只有49人，还不到0.1%。



《东亚日报》“主打内容”组对保健福利部下属的老人保护专门机关的379件“痴呆症老人经济虐待”认定文件进行了全面分析，结果揭示了隐藏在政府漠不关心中的痴呆症金融犯罪的原形。只留下痴呆老人的债务却将其钱财挥霍一空的加害者，52%是丈夫、妻子、子女、亲戚等家人。再加上疗养设施从业者（32%）和熟人（12%），96%是与受害者关系密切的人。转移痴呆老人财产的方式多种多样，有寄生于患者的基础年金或残疾津贴、每月拿走钱的“吸管型”、动用暴力的“威胁型”、伪造印章证明书一次性骗取巨额资金的“巨额猎取型”等。



以痴呆老人为对象的经济虐待大部分是在调查身体和情绪虐待申报时偶然发现的，因此不为人所知就悄然过去的事件可能更多。但是，政府机关掌握的经济虐待能启动实际调查的情况还不到10%。这是因为大部分加害者都是以家人为由被处以“免罪符”，或者以“如何相信痴呆老人反复无常的陈述”为由逃脱了法网。



政府在2013年实行健康时指定值得信赖的人为监护人的“任意监护”制度，但12年间该制度的申请者只有199人。由于要提交的文件多，程序复杂，仅律师费用就需要数百万韩元。由于任意监护制度昂贵且不便，所以大部分情况下，人们依赖的都是只有在痴呆发病后家人之间发生财产纠纷后法院才介入的“法庭监护”。



在“主打内容”组访问的日本，每个小区都有监护支援中心，免费支援所有程序。得益于此，申请任意监护者达到12万人。据说，将存款和房地产等大资产交给专业监护人或信托商品，让家人只集中于照顾患者，分担角色后，家人就不会因为钱财问题闹别扭。20年后，韩国的痴呆老人将达到200万，他们的资产将增至414万亿韩元。为了让这些人度过平安的余生，应该降低监护人制度的门槛等，制定起到痴呆症老人坚实金库守护作用的制度。

