美联邦众议院：“韩国数字限制措施针对的是美国科技大企……必须以贸易法应对”

美国联邦众议院法制司法委员会部分人士主张，韩国的数字限制措施针对的是美国的科技大企，要想阻止这些限制措施，就要将相关措施定性为国家安全问题，然后动用贸易法进行应对。执政党共和党众议员达雷尔·艾萨（加利福尼亚）在牌子上写下了韩国公平交易委员会委员长朱丙起此前对美国的负面描述，进行批评，并施压要求取消对美国科技大企的限制。当地时间16日，华盛顿众议院举行了由法司委员会下属反垄断分科主办的“外国政府将美国企业作为目标的方法”听证会。会上，分科负责人斯科特·菲茨杰拉德表示，“欧盟的数字市场法扩散到了全世界，在韩国也出现了。另外，在日本、巴西、澳大利亚等地也能看到”，强调有必要进行应对。据分析，欧盟最近以《数字服务法》为基础，对X征收1.2亿欧元（约2081.6760亿韩元）罚款，众议院考虑到这种限制措施也有可能发生在其他国家，因而作出了上述反应。特别是，艾萨把朱丙起担任首尔大学教授并成为公平委员会委员长候选人时期的今年8月，向某媒体投稿的专栏文章《韩美同盟不是美国产服务商品》的主要内容翻译成英语，写在大型标语牌上进行了批判。该标语牌上写着朱丙起记述的“美国白人劳动者感到愤怒的原因是政治失败，特朗普总统正在政治上利用这种愤怒”的部分。当天作为分科证人出席的康佩捷基金会会长珊克·辛格姆也是强烈抨击包括韩国在内各国非关税政策的人物。他声称：“韩国实行无法预测的限制措施、折磨证人等。这种不合适的政策，在最近10年间给美国经济造成了5250亿美元（约787.5万亿韩元）的费用。”他在没有特别依据的情况下表示：“中国企业与韩国的财阀有联系，正在摆脱这种限制。”他呼吁，为了应对这一问题，美国政府“应该将数字限制措施明示为国家安全问题，并动用贸易法第232条、301条、338条等。必须向正在考虑对美国科技大企进行限制的其他国家发出强烈的信号。”林雨宣 imsun@donga.com