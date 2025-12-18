国民年金入市干预仍难阻韩元兑美元汇率盘中突破1480韩元

韩元兑美元汇率盘中突破1480韩元关口。尽管外汇当局与国民年金制定“新框架”，并鼓励出口企业采取措施应对，但汇率仍创下8个月以来新高。17日，在首尔外汇市场，韩元兑美元汇率于正规交易时段收盘（下午3时30分）报1479.8韩元，较前一交易日上涨2.8韩元。当日汇率以1474.5韩元开盘，下跌2.5韩元，但自上午11时后转为上涨势头，盘中一度升至1482.10韩元。这是自4月9日盘中触及1487.6韩元（当时美国互征关税不确定性达到顶点）以来，时隔约8个月的最高水平。这主要是由于近期股市中外资持续净卖出。16日外资净卖出1.0350万亿韩元，17日也延续了净卖出态势，规模达290亿韩元。尽管上月27日外汇当局与国民年金表示将通过新框架管理高汇率，本月16日又宣布将韩国银行与国民年金之间规模650亿美元的货币互换协议延长一年至明年底，但韩元兑美元汇率的涨势仍未得到遏制。据悉，当日为应对汇率上涨，货币互换机制已实际启动。韩国银行行长李昌镛在当日物价稳定目标运行情况检查说明会上，就高汇率表示：“虽可视为危机，但与过去传统的金融危机不同。并非如过去那样因高汇率无法偿还外债而导致国家濒临破产的局面。”但他同时指出：“高汇率使内部获利者与受损者分化鲜明，可能加剧社会差距”，暗示汇率上涨可能对物价和两极分化产生负面影响。李浩记者、洪锡浩记者 number2@donga.com、will@donga.com