美国批准向台湾出售价值16万亿韩元的武器，创历史最高纪录……中国：“坚决反对”

美国国务院17日宣布，决定向台湾出售包括远程弹道导弹——陆军战术导弹系统（ATACMS）、自杀式无人机、高机动性多管火箭系统（HIMARS）等在内价值大约111亿美元（约合16.4万亿韩元）的武器。这是美国向台湾出售的最大规模的单一武器套餐。美国特朗普政府在本月4日发表的国家安全战略报告中，就亚洲地区安全问题，表现出了强烈牵制中国的意志。他特别强调防御“第一岛链”（日本九州-冲绳-台湾-菲律宾）的重要性。在此过程中，他还明确表示，将致力于加强被认为是核心事项之一的台湾军事力量。有分析认为，在中国因日本首相高市早苗的“台湾有事时日本介入”发言引发中日矛盾的情况下，中国将继续对美国向台湾出售史上最大规模的武器表示不满。一些人认为，预定于明年4月举行的特朗普总统和中国国家主席习近平在北京会晤时，也可能提出对台军售议题。● “加强台湾军事力量符合美国利益”据美联社等媒体报道，美国国务院当天宣布，批准向台湾出售111亿美元规模武器的一揽子计划。美台共签订8个合同，其中包括82架高机动性多管火箭系统、420枚陆军战术导弹系统和反坦克导弹“标枪”等。这些武器是美国向遭受俄罗斯入侵的乌克兰提供的。此外，美国还决定销售攻击用自爆无人机“阿尔提乌斯-700M”和“阿尔提乌斯-600”等。这是特朗普总统再次执政后，美国第二次公布对台军售计划。美国11月13日也批准过向台湾出售3.3亿美元（约合4900亿韩元）战斗机零件的合同。国务院当天同时发表声明说，愿支持台湾“武器现代化、维护可靠防御能力的努力。这符合美国的国家、经济、安全利益。”声明还声称，期待对维持台湾海峡的政治稳定、军事均衡、经济进展作出贡献。美国参议院当天也通过了2026财年（2025年10月至2026年9月）国防授权法，内容包括加强对台湾的军事援助。国防授权法批准明年向台湾提供最多10亿美元（约合14600亿韩元）的军事援助，并劝告美国在明年3月1日之前启动旨在开发军队无人体系的美台联合项目等。台湾对此喜出望外。最近秘密访问美国的台湾“外交部长”林佳龙当天就美国宣布出售武器一事表示欢迎，“感谢美国对台湾自身防御能力和地区安全的支持”，“美国用实际行动表明，重视国家安全战略报告中提出的‘通过加强军事力量遏制台湾海峡冲突’”。美国在国家安全战略报告中把矛头指向中国，称“将构建在第一岛链任何地方都能遏制侵略的军事力量”。报告特别指出，为了阻止中国试图占领台湾或使其无法防御，将“加强美国和盟国的力量”。● 中国强烈反对，要求“立即停止恶劣行径”中国表示强烈反对，指责美国对台军售违反一个中国原则。美国上月公布对台军售事实时，中国国防部也曾表示，“立即停止恶劣行径。敦促避免对两国关系造成冲击和影响”，向美方提出了抗议。也有分析认为，中国在高市早苗发表涉台言论后，向冲绳岛一带派遣战斗机并进行军事演习，美国也以对台军售“针锋相对”。新加坡媒体《联合早报》发表评论称，美国先后批准对台军售，是一次重要的政治表态，也是对台湾安全的高度重视。北京=常驻记者金哲中、金允珍记者 tnf@donga.com、truth311@donga.com