七万痴呆老人财产遭侵夺 判决书中受害者仅四十九人

2021年10月秋意渐浓的忠清南道论山市街头。一位衣着陈旧、患有痴呆症的老人郑顺浩（化名，71岁）正茫然徘徊。接到报告后出动的老年人保护专门机构调查人员抵达时，他连自己的姓名和年龄都已记忆模糊，只是清晰地重复着一句话：“钱……必须把钱找回来。”调查人员查核顺浩的银行账户后发现触目惊心的景象：自2020年7月起，超过2亿韩元的资金如退潮般被提取数十次。其痴呆症发病后负责管理账户的旧同事（69岁）成为主要嫌疑人，调查确认大笔资金曾转入该同事女儿及熟人的账户。然而，调查人员最终未能将该同事移交警方。因为该同事每次都让顺浩本人亲自操作转账，且痴呆患者顺浩颠三倒四的陈述难以证实侵吞嫌疑。机构方面虽尝试通过担任监护人来追回资金，但该同事的女儿及熟人早已在宣告破产后隐匿行踪。最终，顺浩未能收回全部钱款，于上月在一家疗养院离世。他的痛苦与死亡，仅存于老年人保护专门机构一纸“虐待认定书”中。针对痴呆老人资产的犯罪虽各地频发，却从未进行过实态调查。损失财产规模几何、遭受何种剥削，至今未能掌握。过去五年间，估计共有6万7443名痴呆患者成为金融犯罪的受害者。然而，出现在有罪判决书中的受害者仅49人。若受害者达千人，接受法律审判的加害者甚至不足一人。《东亚日报》英雄内容团队对保健福祉部下属老年人保护专门机构积存的五年间共379件“痴呆老人经济虐待”认定书进行了分析，旨在厘清官方统计未能涵盖的“隐性痴呆资金狩猎”实态。其中，侦查机关获悉的案件仅34件（占8.9%）。其余案件去向何方？其中正蕴含着被子女、信任的护理员或熟人夺走毕生积蓄，却因“是家人”“因痴呆”而不得不保持沉默的老人们的悲鸣。