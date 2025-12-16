重返青瓦台，李在明将与三室长同楼办公

据15日确认的消息，李在明总统决定，重返青瓦台后将与总统室三室长一道，在青瓦台秘书楼“与民馆”某一建筑物里办公。此举旨在效仿总统与核心幕僚一起工作的白宫“西翼”，完善封闭的青瓦台结构。据总统室当天透露，李在明的办公室被安排在秘书室长室、政策室长室、国家安保室长室等同一栋楼内。直到朴槿惠时期为止，总统办公室一直安排在距离秘书楼与民馆大约500米的主楼，因此受到了“沟通不畅的空间”“权威主义象征”的批评。文在寅政府时期，虽然在与民馆设立了总统办公室，但同一建筑物里只安排了秘书室长室、政务首席室、附属室等，政策室和安保室则分别位于与民二馆和与民三馆，总统核心幕僚三室长分别在不同的建筑物工作。但是，通过此次迁移青瓦台，为了能让总统随时与三室长举行会议，决定将办公室安排在同一个建筑物内。在白宫西翼，椭圆形办公室（总统办公室）、国务会议室——内阁室、副总统室和秘书室长（办公厅主任）室、发言人室、危机应对状况室等都集中在同一栋建筑物内。据悉，青瓦台本馆将重点放在首脑会谈或国家活动等迎接外宾的功能上。政府高层人士表示：“计划将青瓦台改为总统和幕僚们一起工作的结构。”朴訓祥 tigermask@donga.com