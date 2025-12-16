销售额九成在韩国，却以“全球首席执行官”为由拒绝来韩，金范锡的傲慢



酷澎（Coupang）创始人兼实际控制人酷澎有限公司理事会议长金范锡表示：“不能参加预定于17日举行的国会科学技术信息广播通信委员会听证会”，并提交了不出席事由书。理由是，“作为在全世界170多个国家营业的跨国企业的首席执行官，有正式的商业日程”。在占酷澎总销售额90%以上的韩国，发生了占全体国民三分之二的3370万人的个人信息被泄露的惨案，却声称因为海外事业无法来到韩国。



此前10年间，金范锡面临国会国政监查和听证会等，曾6次被采纳为证人，但一次也没有出席。因涉嫌对合作企业存在不当行为，首次被采纳为证人的2015年，他提出了“打篮球时跟腱破裂，行动不便，不能穿长裤”的理由。此后，他以各种借口回避出席，并在《重大灾害处罚法》即将实施之际，在2021年辞去了韩国法人议长职务和登记理事职务，断绝了与韩国事业的法律联系。虽然今年也三次被要求出席，但每次都以参加美国总统就职仪式、海外出差等为由回避出席。



虽然此次不能出席国会的理由是“跨国企业首席执行官”，但到目前为止，酷澎和金范锡从未表现出跨国企业应有的社会责任。不仅是小商店水平的保安管理，个人信息泄露事故应对迟缓、逃避责任等也引起了公愤。尽管如此，金范锡仍然保持沉默，一言不发。酷澎有限公司拥有酷澎100%股份，金范锡虽然是拥有74.3%表决权的实际控制人，但却以月薪社长为由躲在了后面。他回避国民舆论，只注重把法律责任最小化。在此次事件之后，把完全不了解韩国的美国总公司的法律专家推举为韩国代表，这本身就充分体现了金范锡对此次事件的态度。



此次以“全球企业首席执行官”为由拒绝出席国会，但事到如今，酷澎及金范锡更应当站到国民面前，亲自说明事件的来龙去脉，厘清应负的责任，并向受害者作出真诚道歉。若一再重复在韩国赚钱、却在需要承担责任时躲到美国的做法，那么无论今后酷澎提出何种举措，都难以恢复公众信任。有必要让轻视国民和消费者的企业，切身领教其将迎来的结局。

